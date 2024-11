Fortaleza gerou mais empregos formais que 15 estados em setembro

Foto: FÁBIO LIMA Setor da construção teve forte expansão nas contratações

A cidade de Fortaleza gerou mais empregos com carteira assinada que 15 estados brasileiros em setembro de 2024, conforme dados mais recentemente divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O saldo de postos formais de trabalho naquele mês foi de 5.795, ou cerca de 60,8% do total gerado no Ceará, que foi de 7.620, e 2,3% do total gerado no Brasil, que foi de 247.818.

Fortaleza ficou à frente também de todas as capitais do Nordeste, tanto no saldo de empregos, quanto no número de contratações, com 31.046, e no estoque de empregos, que chegou a 754.736 no período.

No acumulado do ano, a cidade ficou em segundo lugar do Nordeste, com 29.067 novos postos formais de emprego (cerca de 53,1% do total criado no Estado), atrás apenas de Salvador, que gerou 34.296 novas vagas de trabalho nos nove primeiros meses de 2024.

Setembro também teve o maior saldo de empregos, desde o início do ano, ficando à frente de maio, quando foram gerados 4.755 novos postos. O setor que teve o maior saldo de empregos no mês analisado foi o de serviços, com 2.536 novos postos de trabalho, pouco mais da metade do total.

Na comparação com setembro de 2023, o setor de serviços cresceu 33,1%. Na sequência, entre os maiores saldos aparecem a indústria, que gerou 1.105 novos postos de trabalho e teve alta de 30,6%, e o comércio, com a criação de 1.082 vagas de trabalho e alta de 16,5%. As maiores variações ocorreram, contudo, na agropecuária, que passou de um saldo negativo de 8 para um positivo de 12, ou cerca de 250% de alta, e na construção, que passou de 378 para 1.060 novas vagas com carteira assinada, um crescimento de 180,4%.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), enfatizou que “os números mostram que Fortaleza é destaque nacional na geração de empregos, superando outras capitais do Nordeste e até estados do País. Esse grande resultado tem a ver com a vocação do nosso povo empreendedor, mas também com várias políticas públicas combinadas da nossa gestão. Nós capacitamos mão de obra, oferecemos crédito, atraímos novas empresas, fomentamos o turismo, damos incentivos fiscais, desburocratizamos e estimulamos os setores de serviço e comércio”.

Sarto elencou a realização de “dez edições do Meu Bairro Empreendedor, requalificando grandes vias comerciais nos bairros da cidade, o que melhora o acesso, proporciona melhor experiência de compra e incentiva o crescimento dos negócios. Estamos ainda investindo em grandes obras, a maioria delas na periferia, o que também valoriza os espaços e fortalece a economia local”.

O prefeito de Fortaleza acrescentou ainda a importância da adoção de políticas de capacitação, entre as quais, o programa Juventude Digital, que prepara os jovens para o mercado de tecnologia. “Esse trabalho é permanente. Desde o início da nossa gestão, estamos empenhados em construir mais oportunidades, gerando cada vez mais emprego e renda para a população”, ressaltou.

No mesmo sentido, o secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, afirmou que os resultados de geração de emprego na Capital são reflexos de uma série de fatores que tornaram a Capital mais competitiva em termos de mercado de trabalho.

"Desde 2021, nós realizamos um conjunto de ações para estimular a economia, que começou no início da gestão do prefeito Sarto, focando em capacitação e em Leis de Incentivos Fiscais para atração de grandes empresas", concluiu.



Jovens

A maior parte do saldo da contratações em Fortaleza, 2,1 mil, é formado por jovens entre 18 e 24 anos