Porto do Mucuripe lança edital para aderir ao mercado livre de energia

A Companhia Docas do Ceará (CDC), administradora do Porto de Fortaleza, publicou aviso de licitação para a contratação de fornecimento de energia elétrica através do Ambiente de Contratação Livre (ACL).

O anúncio foi realizado no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, 29. Conforme exposto no edital, o pregão será realizado no página de licitações da CDC e no Portal de Compras do Governo Federal. Ele ocorrerá no dia 21 de novembro às 10h.

De acordo com a empresa, o objetivo é “reduzir os custos com energia elétrica, garantindo maior eficiência e sustentabilidade nas operações portuárias”.

Com a adoção do fornecimento de energia renovável via Mercado Livre, "a previsão de redução de Dióxido de Carbono (CO₂) é de 674 toneladas em cinco anos, com base na metodologia usada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal"



A Companhia Docas ainda destaca que esse projeto faz parte do conjunto de ações prioritárias voltadas às práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG, sigla em inglês), contribuindo “para o desenvolvimento econômico e ambiental da região”.

Ambiente de Contratação Livre (ACL)

Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o Ambiente de Contratação Livre, que também pode ser chamado de Mercado livre de energia, é uma modalidade que permite maior liberdade do consumidor nas negociações.

Com esse modelo, por exemplo, os consumidores podem escolher qual empresa de energia quer contratar, e negociar, com o fornecedor escolhido, os preços, formas de pagamento, quais tipos de fontes quer comprar, entre outras condições.

Vale destacar que, em janeiro de 2024, foi divulgado uma portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) que estabelecia que todos os consumidores conectados em média e alta tensão, com consumo menor que 500 quilovolts/Kv podem fazer parte do ACL.

Os sites do pregão eletrônico são: gov.br/compras e docasdoceara.com.br/licitacoes