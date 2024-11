Estado do Ceará obtém nota Capag A pela 1ª vez na história

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO Elmano de Freitas comemorou avaliação sobre equilíbrio fiscal do Ceará feita pela Secretaria do Tesouro Nacional

O Estado do Ceará obteve pela primeira vez em sua história a nota A, em avaliação sobre a Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculado ao Ministério da Fazenda.

O anúncio do recebimento da chamada Capag A foi feito ontem à noite pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo secretário da Fazenda do Ceará, Fabrizio Gomes, em vídeo e publicação de texto feitos nas redes sociais.

Conforme escreveu o governador, a obtenção da Capag A, “demonstra o equilíbrio nas contas públicas, com transparência nos dados, e comprova que o Governo do Estado conta com recursos suficientes em caixa para cumprir com as suas obrigações financeiras, realizar investimentos e levar cada vez mais qualidade de vida ao povo cearense”, acrescentando que as políticas fiscais adotaram geram “mais serviços públicos e oportunidade de emprego e renda”.

“Com as contas equilibradas, poderemos continuar investindo em mais escolas, rodovias, unidades de saúde e em tantas outras políticas públicas prioritárias”, concluiu Elmano no texto. Já no vídeo gravado ao lado do secretário da Fazenda, Elmano lembrou ainda que o Estado investiu praticamente R$ 3 bilhões no acumulado do ano, com a previsão de chegar aos R$ 3,5 bilhões até o fim de 2024.

Por sua vez, Fabrízio Gomes, detalhou que “a nota é baseada em três indicadores: poupança corrente, que é gastar menos do que arrecada. O outro indicador é o endividamento que é baixo e o outro é dinheiro no caixa, é a liquidez. Com essa liquidez que a gente consegue fazer todos esses investimentos em prol da sociedade cearense.

No último dia 4 de novembro, em prestação de contas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Fabrízio Gomes, já havia projetado a obtenção da Capag A, ainda em novembro. "Isso vai permitir que tenhamos mais capacidade fiscal para fazer possíveis financiamentos e para investimentos necessários", falou na ocasião.

Ao classificar o cenário econômico cearense como promissor e citar a geração de empregos e o Produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre como exemplos práticos disso, o secretário Fabrízio Gomes (Fazenda) afirmou ainda que "os números da arrecadação já do terceiro trimestre já mostram que vamos ter um crescimento significativo neste terceiro trimestre."

"Não sei se chegará ao 7,2% (observado no primeiro semestre), mas é possível que chegue ou até passe. A gente tem, hoje, todas as bases para que o Estado do Ceará se destaque nacionalmente", declarou o titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE).

Fabrízio Gomes ainda ressaltou, naquela oportunidade, "a cultura de equilíbrio e sustentabilidade fiscal" cearense ao longo das últimas gestões estaduais. (Colaborou Armando de Oliveira Lima)



