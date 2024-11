Ocupação hoteleira para o Réveillon deve chegar a 95%

Foto: AURÉLIO ALVES Programação de Réveillon em três dias, foi realizada pela primeira vez na passagem de 2023 para 2024

A Associação Brasileira de Hotéis no Ceará (ABIH-CE) divulgou estimativa de ocupação hoteleira de 95% em Fortaleza, nos dias 30 e 31 de dezembro.

A Capital terá três dias de programação gratuita de Réveillon, promovida pela Prefeitura, além de uma série de eventos realizados em clubes, hotéis, barracas de praia e restaurantes, em alguns casos previstos para começar ainda no dia 28 de dezembro.

De acordo com a entidade, a projeção decorre do “fortalecimento do turismo na capital cearense, impulsionado pela popularidade das festas de fim de ano e pela atratividade da cidade como destino para a alta temporada”.

Em comunicado à imprensa, a ABIH destaca ainda que “essa alta taxa de ocupação evidencia o trabalho conjunto entre setor público e privado para promover o Ceará como um dos principais destinos de fim de ano no Brasil”.

“Além de movimentar o setor hoteleiro, a expectativa é que a intensa procura por hospedagem também destaque outros setores, como bares, restaurantes e o comércio local, aquecendo a economia cearense na reta final de 2024”, prossegue a nota da associação.

“Fortaleza se consolidou como uma referência nacional para o Réveillon, atraindo turistas de diversas regiões em busca de praias, cultura e dessas celebrações”, ressaltou Ivana Bezerra, presidente da ABIH-CE.



Ela acrescenta que o fato de haver programação oficial de três dias de festa pública “impulsiona o setor de uma maneira muito positiva”.

Programação pública

No último dia 10 de outubro, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) disse em coletiva de imprensa que o impacto da festa pública de Réveillon na economia do município será de R$ 4 bilhões, com a previsão de que a cidade receba 600 mil visitantes.

O evento gratuito a ser realizado entre os dias 29 e 31 de dezembro, estendendo-se à madrugada do dia 1º de janeiro de 2025, vai contar com as seguintes atrações:

Diogo Nogueira

Henry Freitas

Marisa Monte (com participação de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown*)

Matuê

Pabllo Vittar

Paralamas do Sucesso

Pedro Sampaio

Simone Mendes

Taty Girl

Vanessa da Mata

*Os três artistas revisitam o projeto Tribalistas que rendeu dois álbuns, o primeiro gravado em 2002 e o segundo em 2017

O cachê das atrações, conforme Sarto, será financiado por patrocinadores da iniciativa privada.

Réveillon em 'TBT'

Na passagem de 2023 para 2024, segundo dados divulgados pela Prefeitura de Fortaleza cerca de 1,2 milhão de pessoas, entre fortalezenses e turistas, se reuniram no Aterro da Praia de Iracema, pela primeira vez em uma programação de três dias, o que se repetirá na passagem para 2025.

Ainda conforme a Prefeitura, a festa impactou em torno de R$ 3,5 bilhões a economia fortalezense, com mais de 180 mil empregos gerados, entre diretos e indiretos.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia