Ceará ganha destaque no mercado de tecnologia veicular

Foto: Divulgação/Grupo Autoglass Sistema Adas promove mais segurança na condução de veículos por motoristas

Imagine entrar em um carro que, além de dirigir sozinho, leva o motorista em segurança até o seu destino. Parece história para um futuro ainda distante. No entanto, é com essa perspectiva que o mercado automotivo tem trabalhado para promover a popularização dos sistemas avançados de assistência ao condutor (Adas).

No Brasil, segundo levantamento do Grupo Autoglass, o Ceará já é um dos destaques no volume de veículos que possuem este sistema.

O Adas funciona a partir da coleta e processamento de dados em tempo real a partir de fontes como câmeras, radares e sensores de ultrassom. Esses dispositivos capturam informações sobre o entorno do veículo, incluindo outros carros, pedestres, ciclistas e obstáculos. Mas não basta ter equipamentos modernos, os donos de veículos precisam calibrar os sistemas de assistência ao condutor para garantir a segurança.

Em 2024, 40 mil veículos receberam o serviço de calibração do Adas pelo Grupo Autoglass — que possui uma rede com mais de 80 lojas voltada para o comércio de vidros e peças automotivas. O gerente de operações da Autoglass, Romildo Lagass, aponta que o Ceará é um dos estados brasileiros que possui um volume significativo de veículos com esta tecnologia.

“Hoje, em todo o Brasil, a cada 100 carros que trocamos um para-brisa, estamos com um percentual de 15% de veículos que têm a tecnologia Adas instalada nele. No Ceará, esse número varia de 8% a 12%. O que já mostra uma resposta muito positiva”, pontua o gerente.



Nas unidades da Autoglass no Ceará, 6.612 trocas de para-brisa foram realizadas pelo grupo até este mês de novembro. Deste total, cerca de 794 veículos atendidos no Estado já possuem o sistema Adas. Segundo ele, entre os modelos que são referência no Estado como os principais adeptos ao Adas estão as picapes. Lagass atribui essa escolha dos condutores à oferta de tecnologias mais avançadas nestes veículos.

“Os clientes têm procurado veículos que possuem mais tecnologia embarcada para naturalmente gerar mais conforto e segurança. Então é um mercado muito promissor e que a gente vê com muito bons olhos no Ceará. Por isso, estamos largando na frente nesse assunto”, avalia.



Sistema Adas: por que e quando é preciso calibrar?



De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, divulgado em 2023, a imprudência, a desatenção e a imperícia dos motoristas, são os fatores que levam mais riscos para as estradas.



A calibração do sistema Adas é essencial para garantir um desempenho adequado da condução do veículo. Isto porque o objetivo principal desse sistema é reduzir o erro humano, que é uma das principais causas de acidentes de trânsito.



A recomendação das montadoras é que a calibragem dessa tecnologia seja feita sempre que houver algum tipo de substituição, reparo dos componentes ou após eventuais colisões que necessitem de substituição de peças em que os sensores estão instalados, como o para-brisa.



O vice-presidente do Grupo Autoglass, Flavio Cezario, explica os riscos da falta de calibragem do Adas.



“Em uma situação de ADAS descalibrado, o motorista recebe informações imprecisas e incorretas e pode se envolver em acidentes. Como condutores, estamos nos acostumando com as facilidades que o sistema nos oferece, e ficando confiantes o suficiente para aceitarmos todos os alertas dados por ele; um alerta errado pode ser fatal”, afirma Cezario.



Portanto, a calibração do Adas deve ser realizada em situações como:



Substituição de para-brisa

Reparos ou substituição de para-choques

Alinhamento da suspensão

Troca de pneus ou rodas

Após acidentes

Manutenção regular

Anualmente ou a cada 20.000 km



* A repórter viajou a São Paulo a convite do Grupo Autoglass