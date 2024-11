Economia

Brancos que estão entre os 1% mais ricos ganham mais que o dobro do que negros

Dados do IBGE mostram que a desigualdade racial é mais acentuada nas extremidades de renda no País. No outro extremo da pirâmide social, entre os 5% mais pobres, a diferença no valor dos rendimentos chega a 73,1% no recorte de raça