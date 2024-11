Mercado imobiliário no Ceará bate recorde e vendas chegam a R$ 6 bi no ano

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza foi alvo dos principais lançamentos e também o mercado mais aquecido em vendas

O mercado imobiliário cearense atingiu a marca de R$ 6,2 bilhões em valor geral de vendas (VGV) entre janeiro e outubro de 2024 e alcançou o recorde para um ano, segundo informou o Sindicato da Construção no Ceará (Sinduscon-CE). O montante foi 27% maior do que os R$ 4,9 bilhões observados em igual período de 2023.

Fortaleza foi o município mais aquecido entre os cinco com dados levantados, e registrou a marca de R$ 4,42 bilhões em VGV. Já a Região Metropolitana movimentou R$ 1,81 bilhão.

"O ano de 2024, para a gente do setor da construção civil, foi o melhor ano da história em vendas. Foi espetacular. Tivemos menos lançamentos que 2023 e estouramos em 25% o volume de vendas. Foi um ano de sucesso", afirmou Sérgio Macêdo, diretor de Estatística do Sinduscon-CE.

Para 2025, ele diz esperar "um número parecido". "A não ser que a Selic suba porque nós temos um negócio vinculado ao financiamento e, caso a Selic suba, é bem provável que 2025 não seja próximo de 2024. A gente precisa que o governo faça a parte dele.

VGV de lançamentos alcança a marca de R$ 5,5 bilhões

O valor geral de vendas (VGV) dos empreendimentos imobiliários lançados no Ceará entre outubro e janeiro deste ano atingiu um montante estimado em R$ 5,57 bilhões. O número representa um crescimento de 18% sobre os dez primeiros meses de 2023 e dá continuidade ao melhor momento do setor em oito anos.

Fortaleza, segundo estudo apresentado pelo Sindicato da Construção no Ceará (Sinduscon-CE) na manhã desta sexta-feira, 29, possui a maior fatia do VGV, com R$ 4,2 bilhões.

A expansão do mercado imobiliário na Capital em vendas foi de 38%. Já na Região Metropolitana, que detém R$ 1,37 bilhão do VGV em 2024, houve uma queda de 18%.

No total, foram 86 lançamentos no período, entre condomínios verticais (edifícios) e horizontais (casas).

Veja o valor geral de vendas dos lançamentos por cidade:

Fortaleza: R$ 4,2 bilhões



R$ 4,2 bilhões Aquiraz: R$ 399,1 milhões



R$ 399,1 milhões Caucaia: R$ 565,8 milhões



R$ 565,8 milhões Eusébio: R$ 323,5 milhões



R$ 323,5 milhões Maracanaú: R$ 86,6 milhões

Lançamentos crescem 19% na Capital

Fortaleza também se apresenta, em 2024, como a mais aquecida das cidades, sendo alvo de 38 novos empreendimentos entre janeiro e outubro, o que representou 6.349 unidades habitacionais.

O número representa um crescimento de 19% frente aos 32 lançamentos registrados pelo Sinduscon-CE nos dez primeiros meses de 2023.

Já na Região Metropolitana foi observado um movimento contrário, com uma redução de 21% no número de empreendimentos apresentados ao mercado.

De 61, entre janeiro e outubro do ano passado, caiu para 48 em igual período deste ano, de acordo com a pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica encomendada pelo Sinduscon-CE. Ao todo, foram 3.271 unidades habitacionais lançadas.

Quais cidades tiveram mais lançamentos?

Fortaleza: 6.349 unidades



Aquiraz: 750 unidades



Caucaia: 1.549 unidades



Eusébio: 549 unidades



Maracanaú: 423 unidades

Unidades populares são maioria dos lançamentos no Estado

Com o mercado aquecido também devido às mudanças no Minha Casa, Minha Vida, as unidades de padrão econômico foram maioria no Ceará, de acordo com a pesquisa do Sinduscon-CE.

Até outubro deste ano, 4.544 unidades populares foram lançadas nos cinco municípios pesquisados, enquanto que outras 4.083 foram dos demais padrões.

Mas quando se observa o valor geral de vendas, o montante do padrão econômico é bem menor que os demais padrões de empreendimentos. Segundo a pesquisa, dos R$ 4,1 bilhões lançados, R$ 1.059,8 milhão em VGV foi referente ao padrão econômico.

Quais cidades tiveram mais unidades populares lançadas?

Fortaleza: 3.000 unidades



Aquiraz: 20 unidades



Caucaia: 976 unidades



Eusébio: 200 unidades



Maracanaú: 348 unidades



Como fazer a reforma da casa com economia? | DEI VALOR



Mais notícias de Economia

modelo

De acordo com levantamento do Sinduscon, dos R$ 4,1 bilhões de empreendimentos lançados, R$ 1.059,8 milhão foi referente ao padrão econômico