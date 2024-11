Mercado imobiliário confiante com cenário econômico

Foto: FCO FONTENELE Estudo aponta que 61% dos agentes do mercado imobiliário esperam que a economia brasileira permaneça estável durante o próximo ano

O pacote de corte de gastos e a recente elevação dos juros não são suficientes para frear a expectativa elevada do setor da construção civil com a economia brasileira. É o que informa o Termômetro Imobiliário, um estudo realizado pela Brain Inteligência Estratégica em parceria com o GRI Club, que pesquisou, entre empresários e profissionais da área, as expectativas para os próximos meses.

"O mercado imobiliário cearense tem demonstrado resiliência e adaptabilidade, mesmo diante de desafios como a alta taxa de juros. Esses dados evidenciam o potencial do nosso setor em impulsionar a geração de empregos e movimentar a economia local. No Sinduscon Ceará, seguimos trabalhando para fortalecer as parcerias e criar condições que mantenham esse ciclo de crescimento", afirma Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon Ceará.

Ele reforça o identificado no estudo, o qual indica: 74% dos líderes avaliam que o cenário estará melhor, 24% consideram que será semelhante e apenas 2% acreditam que estará pior.

A pesquisa ainda aponta: 61% esperam que a economia brasileira permaneça estável durante o próximo ano, enquanto 16% acreditam que estará pior ou muito pior. Já 23% projetam que a economia estará melhor ou muito melhor.

No Ceará, o setor vive o melhor momento dos últimos oito anos, com lançamentos e vendas aceleradas tanto nas modalidades vertical (prédio) quanto na horizontal (casas). Os investimentos de grandes players locais reforçam a perspectiva futura de bons resultados.

Ambiente favorável

Ronaldo Aguiar Filho, diretor da Construtora Mendonça Aguiar, classifica o ambiente como "favorável". "Entregaremos, em 2025, dois novos empreendimentos que foram vendidos, em sua maioria, antes mesmo da entrega. O primeiro possui um Valor Geral de Vendas de R$ 90 milhões, enquanto o segundo, de R$ 125 milhões. Em 2025 também vamos lançar um novo residencial na Av. Beira Mar, com VGV de R$ 500 milhões.1396986481

Novo segmento

Já Susanna Marchionni, CEO da Planet no Brasil, viu no cenário atual a oportunidade de lançar a empresa em um novo segmento. A empresa anunciou o lançamento do Villa del Sole, o primeiro empreendimento fechado da empresa e localizado em Aquiraz. O projeto conta com 51 lotes residenciais e 70 apartamentos. Além dele, mais nove empreendimentos, que devem totalizar um VGV de R$ 500 milhões, estão planejados para os próximos anos.

Transição energética

O Ceará é palco, entre os dias 28 e 29 de novembro, do World Summit on Energy Transition (WSoET). Agentes internacionais vão debater diversos aspectos que envolvem a transição energética, no Centro de Eventos do Ceará. O objetivo é elaborar um roteiro estratégico para o Brasil, destacando o papel de protagonismo que o Ceará pode assumir nesse processo.

Este colunista terá a honra de participar do painel "O papel da mídia nas mudanças climáticas e na transição energética", no dia 29, às 16h15. A programação e o preço dos ingressos podem ser conferidos em energytransition.com.br.

XP Unique no CE

A XP quer dobrar o número de clientes com patrimônio acima de R$ 3 milhões no Nordeste - classificado como Unique pela empresa - e o Ceará vai ser a base para isso. Larissa Falcão, líder regional do Norte e Nordeste, aponta o Estado como "o de maior capacidade econômica na Região" e destaca o escritório em Fortaleza e a equipe de consultores como parte da investida.

mil colaboradores de indústrias da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém serão capacitados pela Estácio Ceará. A parceria fechada mira áreas estratégicas como gestão, logística, segurança do trabalho e saúde preventiva. As atividades terão início em 2025.