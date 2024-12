Ceará negocia novo voo direto para Europa em 2025, diz secretária do Turismo

Foto: Samuel Setubal FRAPORT aponta Espanha e Holanda como destinos que precisam ser retomados

O Aeroporto de Fortaleza deve contar com um novo voo direto para a Europa. A secretária do Turismo do Ceará (Setur), Yrwana Albuquerque, afirmou que está em negociação com companhia aérea que já atua no Ceará e que deve ampliar o mercado em 2025.

No circuito europeu, o Estado já opera rotas diretas para Lisboa, em Portugal, e Paris, na França. A expectativa é ampliar o modal aéreo e possibilitar facilidades aos viajantes, evitando longas conexões. O foco está voltado, especialmente, aos turistas que praticam o kitesurfe – vetor econômico local, pontuou.

Yrwana preferiu não dar mais detalhes sobre o assunto até estar definido. Por outro lado, o gerente de aviação comercial da Fraport Brasil – operadora do Aeroporto de Fortaleza –, Pedro Navega, citou uma meta de recuperar destinos europeus, como Espanha e Holanda.

Cabo verde e Juazeiro

Outro ponto levantado por Yrwana e Pedro foi a eventual retomada da rota de Fortaleza para Cabo Verde, no continente africano. Segundo a secretária, estão ajustando questões técnicas, mas vê com otimismo um anúncio em breve da operação.

Já no âmbito local o fluxo de voos para Juazeiro do Norte está sendo analisado depois da suspensão das operações da Voepass. Algo deve ser concretizado no próximo ano, seja com a Voepass, após reestruturação, ou com outras empresas interessadas, afirmou Yrwana.

De acordo com a secretária, apesar da busca constante por novos destinos com rotas no Ceará, o setor aéreo está muito disputado tanto nacional quanto internacionalmente por causa da falta de aeronaves suficientes no mercado.

Latam aberta a novas oportunidades

O gerente de assuntos públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo, enxerga um cenário similar. Ele pontuou que a empresa está sempre aberta a novas oportunidades de rotas, em diálogos com o Estado, mas que hoje o cenário aéreo ainda é desafiador.

Pedro Navega, da Fraport, explicou também que, além da falta de aeronaves, um outro grande gargalo encontra-se na valorização do dólar. A moeda chegou a superar os R$ 6 na última semana em meio a um cenário político de corte de gastos.

O Ceará, todavia, tem uma vantagem competitiva voltada à proximidade geográfica com o continente europeu e os Estados Unidos. “Acreditamos que o cenário de falta de aeronaves deve se normalizar nos próximos anos. Isso abrirá novas oportunidades para o Estado.”

Retomada de rota do Chile

No último sábado, inclusive, o Aeroporto de Fortaleza inaugurou, ainda, uma nova rota de voo direto que liga a Capital à cidade de Santiago, no Chile, com operação da companhia aérea Latam. A expectativa é que 14,5 mil passageiros sejam transportados por ano.

Com 140 passageiros por aeronave, o voo inaugural registrou 80% de ocupação. A duração média é de 6 horas (h) e 20 minutos (min), com saída de Fortaleza aos sábados – com decolagem às 14h45min – e retorno de Santiago aos domingos – às 6h, no horário chileno.

Em comparação a viagens com conexões no Aeroporto de Guarulhos, localizado em São Paulo, a saída por Fortaleza diminui o tempo médio de deslocamento em 3 horas. “É um marco importante na conexão aérea do Ceará com o restante da América do Sul”, pontuou Yrwana.

Isso porque considera o potencial de conexão de Santiago com outros destinos, como a Austrália e a Nova Zelândia, bem como destinos do próprio Chile, a exemplo da Ilha de Páscoa, acrescentou Eduardo Macedo, da Latam.

O Aeroporto de Fortaleza é o principal centro de conexões da Latam no Nordeste, com voos diretos para 12 destinos domésticos e outro voo internacional para Miami, responsável por cerca de 60 mil passageiros de janeiro a outubro de 2024.

