Sem acordo para barracas, Praia do Futuro terá grupo de trabalho para evitar demolições

As discussões em torno do ordenamento da Praia do Futuro devem continuar por meio de um grupo de trabalho. A solicitação foi formalizada no âmbito do Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro, do Ministério Público Federal (MPF). A medida apareceu como solução após a União não ter acatado as sugestões do Fórum e sua contraproposta ter sido oficialmente negada em grande parte.

A falta de acordo gerava o temor de que a ordem judicial de demolição de todas as barracas fosse cumprida. Para evitar tal medida, foi realizada reunião em Brasília, na terça-feira, 26, em que empresários e União puderam falar diretamente, com participação de membros da bancada cearense no Congresso.

Conforme O POVO apurou, o grupo de trabalho deve contar com a participação dos empresários da Praia do Futuro, Ministério da Gestão e Inovação (MGI), Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado, além da bancada de deputados federais do Ceará.

Em reunião realizada nessa quinta-feira, 28, o Fórum Permanente (que reúne um grupo de mais de 20 entidades da sociedade e setor público) se reuniu para deliberar sobre a proposta feita pela União, que reduzia o limite de tamanho das barracas e aumentava o calçadão, além de estabelecer uma quantidade de empreendimentos na orla.

Parte das propostas foram negadas, como a mudança no tamanho dos equipamentos para até 800 metros quadrados (m²). A proposta do Fórum é que esse limite fosse de até 1.500 m².

Já a proposta de regularização de pagamentos pela ocupação dos espaços - que segundo a SPU-CE praticamente todos os empreendimentos estavam irregulares, foi pacificado que todos os empreendimentos paguem pela utilização, incluindo retroativos.

"O que faremos agora é encaminhar a ata da reunião à Procuradoria da União, fazer um resumo de tudo o que foi feito até agora e solicitar a formação desse grupo de trabalho para negociarmos os pontos divergentes", afirma o procurador federal Alessander Sales, responsável pelo Fórum Permanente.

Dentro desse contexto, o deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), apresentou um Projeto de Lei que quer reconhecer as barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural Brasileiro.

O parlamentar cearense defende que as barracas vão além de estabelecimentos comerciais, mas possuem história e relevância cultural para o Ceará. Acrescenta que mais de 5 mil empregos diretos e 15 mil empregos indiretos são gerados e movimentam cerca de R$ 300 milhões por ano.

Questionado se esse movimento pode gerar alguma mudança no panorama do ordenamento, Alessander Sales explica que o projeto é importante por buscar reconhecer o componente cultural da ocupação da Praia do Futuro.

"Ajuda a justificar a manutenção dos equipamentos ali, mostrando que eles não têm apenas uma função econômica, mas também uma função cultural. Além disso, pode induzir políticas públicas voltadas a empreendimentos culturais", ressalta.

Até então, a postura da União era de impor um acordo que não deixasse brechas para futuras discussões em outros pontos do litoral brasileiro. A SPU-CE sempre destacou que existem barracas que ocupam áreas de 4 mil m², algumas sem registro. Seriam 153 empreendimentos instalados na faixa de areia sem licenciamento ambiental e quase todos "cerceando o livre acesso da população à praia e ao mar", afirma estudo da União.

Cagece será convocada para explicar sobre usina de dessalinização

A reunião do Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro dessa semana resolveu convocar a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para apresentar o projeto da Usina de Dessalinização de Fortaleza (Dessal).

O procurador federal Alessander Sales explica que ainda não há data específica para reunião com a Cagece, mas que trabalha para que o encontro seja marcado ainda em 2024.

Segundo Alessander, esse movimento é importante, já que a nova localização escolhida para a usina fica dentro do âmbito da faixa de aproximadamente 6 quilômetros de praia que deve ser requalificada, do Titanzinho ao Caça e Pesca.

Conforme O POVO tem acompanhado, o projeto da Dessal será o maior em atividade no País com capacidade de ofertar 1 m³ de água dessalinizada por segundo ao sistema da Cagece na capital cearense.

A iniciativa é uma parceria público-privada (PPP) entre Cagece e o consórcio Águas de Fortaleza, com duração de 30 anos e valor total de R$ 3,1 bilhões. Cerca de 720 mil pessoas devem ser beneficiadas com a Dessal. No entanto, o local escolhido para a construção da usina afeta comunidades com mais de 200 núcleos familiares, que vivem em construções precárias na Praia do Futuro.

É a segunda complicação relacionada à localização do empreendimento. Inicialmente projetado para outra área da Praia do Futuro, a Dessal enfrentou a resistência do setor de telecomunicações devido à proximidade com os bacos submarinos de fibra óptica.

ENTENDA A QUESTÃO

HISTÓRICO - A gestão da faixa de areia da Praia do Futuro tem um histórico de conflitos entre União e empreendedores que realizaram construções na faixa de areia. Há quase duas décadas existe um imbróglio jurídico que se transformou em um impasse. Uma decisão judicial de 2017 determinou que o espaço entre o calçadão e o mar deveria ser liberado. Foi criado um fórum com a participação da União, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Ceará, Ministério Público Federal (MPF) e a Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF), para negociar um termo que atendesse as partes, mas nunca se chegou a um denominador comum.

PROPOSTA DA SPU - A proposta da SPU prevê, dentre outros pontos, a permanência de até 60 barracas por um prazo de 20 anos, com licitação a cada período, conforme previsto no plano de 2017 do Ipplan Fortaleza. Haveria o alargamento do calçadão para 44 metros (14 metros do calçadão existente 30 metros para edificações) do limite do meio-fio da pista de rolamento da avenida.