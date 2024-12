Banco do Nordeste destrava R$ 10 bi para infraestrutura em 2025

Foto: FCO FONTENELE BNB já desembolsou mais de R$ 42,4 bi em operações de crédito em 2024

O Banco do Nordeste (BNB) conseguiu destravar mais de R$ 10 bilhões em recursos no Congresso Nacional para a infraestrutura da região em 2025. A informação foi confirmada ao O POVO pelo presidente da instituição, Paulo Câmara.

"Nós já fizemos o aporte de capital, já foi integralizado esse ano. Então a gente já está com condições realmente de captar cerca de R$ 10 bilhões no mercado. Isso já está sendo tratado com os organismos internacionais, porque a gente quer juros mais compatíveis", afirmou.

O recurso tem origem em instituições de fomento internacionais e será utilizado para ampliar a oferta de recursos da instituição (fundings), além do já previsto anualmente no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A captação foi informada com exclusividade pelo O POVO, em maio deste ano.

Na ocasião, o presidente de BNB adiantou que o destino do dinheiro captado iria depender de uma negociação com as organizações multilaterais, observando o alvo delas e os do Banco, uma vez que microcrédito, sustentabilidade, energia renovável e saneamento possuem linhas específicas da instituição.

Desembolso em 2025

Paulo Câmara ressaltou que, no próximo ano, "muita coisa vai sair do papel." Um dos pontos é que novas operações poderão ser realizadas, assim como mais clientes a serem contemplados pelo banco.

Com a disponibilidade de R$ 10 bilhões no caixa, o banco vai poder ampliar em torno de 20% os recursos sobre o que vem sendo usado. Até setembro deste ano, o BNB já havia desembolsado o volume de R$ 42,4 bilhões, o que representa um incremento de 13,6% quando comparado aos nove primeiros meses de 2023.

Além disso, no fim de novembro, foi assinado um termo de aditivo no valor de R$ 3,6 bilhões para o financiamento das obras de implantação da Ferrovia Transnordestina, em quatro etapas de liberação. Os recursos envolvidos na operação são oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

O tomador do crédito (Transnordestina Logística S/A) é a concessionária responsável pelo trecho que liga Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo Industrial e Portuário de Pecém, no Ceará. Com 1.209 km de extensão, a linha percorre 53 municípios.

BNB negocia financiamento para polos industriais no CE

O BNB também acompanha e está em negociações para financiar empresas dos polos industriais do Ceará, conforme explicou a superintendente estadual da instituição, Eliane Brasil.

Ao O POVO, ela afirmou que os principais alvos são o polo químico em Guaiúba, em expansão, e o novo polo automotivo em Horizonte, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As conversas são em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado.

"O banco sempre vai estar presente. A gente está acompanhando, lá em Horizonte, os movimentos, a desapropriação, as cartas de interesse dos empresários que estão vindo. E o banco vai entrar com o financiamento daqueles que necessitarem no momento", aponta.

Além disso, ressaltou que, até o momento, não há nada definido, apenas conversas entre o banco, o governo do Estado e as empresas para negociações. Outro ponto é o da instituição para o financiamento da produção de energia renovável, que vem crescendo nos últimos anos, com mais de R$ 20 bilhões já aplicados.

No Hidrogênio Verde, por exemplo, Eliane Brasil destaca que as plantas que assinaram o protocolo com o Ceará já estão conversando com o BNB para verificar os financiamentos. Os pré-contratos com o Complexo do Pecém têm estimativa total de investimentos de US$ 24 bilhões, segundo o governo.

