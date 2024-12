Natal vai movimentar R$ 503 mi em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES A data é a mais importante do varejo no ano

Considerada a data mais importante para o varejo no ano, o Natal tem o potencial de faturamento de R$ 503 milhões no comércio de Fortaleza.

O montante é 27,8% maior que o verificado no segundo período mais importante para o setor, que é o Dia das Mães, quando foram movimentados R$ 393 milhões, sendo 29,6% acima da Black Friday, terceira mais impactante, que movimentou R$ 388 milhões.

A estimativa é da pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Natal, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), e divulgada nesta quinta-feira, 12.

De acordo com o levantamento, a compra de presentes em 2024 apresenta um crescimento projetado de 12,3% se comparado com o ano anterior.

Em relação aos consumidores, 50,6% pretendem realizar compras no período. Destes, 60,5% possuem a intenção de comprar pelo menos três presentes.

Os itens mais procurados são os artigos de vestuário (roupas, sapatos e acessórios), brinquedos e perfumes.

No que concerne a estimativa de gastos, no Natal, os entrevistados pretendem consumir em média R$ 210. Porém, vale destacar que 77,2% deles não possuem a intenção de ultrapassar os R$ 200.

Além disso, mais da metade dos consumidores pretendem pagar as compras no cartão de crédito (54,7%), principalmente em parcelas de 2X (25,3%) ou 3X (25,1%), e/ou à vista, no Pix ou no dinheiro (51,8%).

No comércio, os shopping centers continuam liderando como os locais preferidos para realização de compras, sendo apontados por 45,5% dos consumidores, mas centros comerciais, lojas de rua/bairros e até supermercados, foram bem citados, com 23,8%, 22,9% e 20%, respectivamente.

Em relação ao dia das compras, 45,9% dos entrevistados não possuem um dia certo, porém, os finais de semana (sexta, sábado e domingo) recebem destaque, com 49,9%.

Já o que leva esses consumidores às lojas são as promoções (62,2%), os preços (50,5%) e a qualidade dos produtos (38,5%).

Outro ponto apresentado na pesquisa, é que 73,4% possuem a intenção de celebrar a festividade. Desse total, 90,8% apontaram que pretendem comemorar em ambientes domiciliares com amigos e familiares.



Confira abaixo dicas de como economizar neste período apresentadas pela Fecomércio-CE:

Defina um orçamento e planeje suas compras

Faça uma lista de presentes com prioridades

Antecipe suas compras

Aproveite descontos e promoções

Prefira pagamentos à vista

Considere opções de presentes alternativos

Compartilhe custos das celebrações

Acompanhe preços e faça comparações

Evite endividamento desnecessário

Veja quais são os itens mais procurados no Natal de 2024

Vestuário e acessórios (69,2%)

Brinquedos (35,6%)

Sapatos/carteira/cinto/bolsas (22,1%)

Perfumaria/cosméticos (18,7%)

Chocolates/bombons (9,5%)

Outro (4,9%)

Cesta Natalina (4,8%)

Joias/relógios (4,4%)

Artigos de cama, mesa e banho (4,1%)

Artigos esportivos (3,8%)

Celular/smartphone/tablet (3,7%)

Eletrodomésticos (3,4%)

Livros (3,2%)

Bebidas (2,7%)

Mochilas (1,5%)

Eletroportáteis (1,3%)

Móveis/artigos de decoração (1,1%)

Vídeo game (1%)

Patins/patinete/skate/bicicleta (0,9%)

Aparelho de som e imagem (0,6%)

