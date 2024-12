Câmara de Comércio Brasil-Canadá abre escritório no CE para incentivar negócios

Foto: Diego Lima/CCBC CÂMARA de Comércio Brasil-Canadá abre escritório no Ceará.

O incentivo a negócios entre Ceará e Canadá passou a ser um dos focos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), a qual inaugurou um escritório em Fortaleza, o primeiro no Nordeste. A escolha pautou-se pela infraestrutura e proximidade a outros continentes.

O lançamento foi realizado na terça-feira, 3 de dezembro. A ideia é promover integração e divulgar oportunidades para empresas cearenses atuarem no Canadá, bem como para companhias canadenses mirarem atividades no Estado, especialmente nas áreas de mineração, economia do mar, transição energética — a exemplo do hidrogênio verde (H2V) — e logística.

Câmara de Comércio Brasil-Canadá abre escritório no Ceará. Crédito: Diego Lima/CCBC

Hidrogênio Verde

Especificamente no âmbito do H2V, o Canadá tem tido políticas de incentivo para a produção e exportação, incluindo créditos fiscais e linhas de créditos, explicou a CCBC. A entidade acredita, neste cenário, que o Ceará deve se tornar o primeiro produtor de H2V do Brasil.

A costa cearense, historicamente ligada ao desenvolvimento econômico e social, tem uma vocação complementar às agendas canadenses, principalmente nos setores costeiros. São, assim, segmentos estratégicos para os dois, de acordo com o diretor comercial da CCBC, Hilton Nascimento.

"Há interesses e prioridades comuns entre o Ceará e o Canadá na adoção de ações e projetos colaborativos e sustentáveis. Com a abertura de um escritório no Nordeste, a CCBC quer compartilhar ainda mais a sua expertise por meio de um ecossistema criado especialmente para incentivar e acelerar esse importante networking", pontuou.

Diferenciais do Pecém e da ZPE

O projeto deve propiciar desenvolvimento, reduzir riscos e otimizar resultados, conforme Igor Maia, um dos coordenadores do escritório da CCBC no Ceará, que também é presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

A CCBC destacou, ainda, que o Ceará tem diferenciais importantes que servem como porta de entrada, como o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), ambos localizados no município de São Gonçalo do Amarante, a 63 quilômetros (km) da Capital.

O Estado já conta, também, com um projeto de mineração da empresa canadense South Atlantic Gold no município de Pedra Branca, a 280 km de Fortaleza. Outras empresas devem se interessar pelo Estado, segundo Igor. A CCBC tem organizado agendas com instituições canadenses e cearenses.

"Há planos para atrair investimentos, como redes hoteleiras canadenses interessadas em resorts no Ceará. No entanto, ainda é cedo para precisar números de empresas ou investimentos, pois o projeto está em fase inicial de consolidação. Mas a presença local é essencial para viabilizar negócios e parcerias", acrescentou Hilton.

CCBC

Fundada em 1973, a CCBC é uma organização privada e sem fins lucrativos que atua na aproximação de empresas, instituições públicas e privadas entre Brasil e Canadá, promovendo negócios, investimentos, inovação e intercâmbio entre os dois países.

A inauguração do escritório em Fortaleza marca um passo na estratégia de internacionalização da CCBC, que busca fortalecer as conexões bilaterais, em um momento de crescente interesse internacional pelo potencial do Ceará, segundo a entidade.



