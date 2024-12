Shoppings estimam movimentação de R$ 6 bilhões durante o Natal em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES SHOPPINGS de Fortaleza estão otimistas e apostam nas campanhas promocionais de Natal

O Natal de 2024 traz perspectivas otimistas para o setor de shopping centers no Brasil, com 97% dos empreendimentos esperando resultados positivos. A movimentação deve atingir R$ 6,02 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

As vendas devem crescer 6,9% em comparação ao ano passado. Estima-se, ainda, um aumento de 6% no fluxo de visitantes devido a iniciativas como a ampliação do horário de funcionamento. Cerca de 89% dos shoppings adotaram a medida.

Os dados foram coletados entre os dias 2 e 10 de dezembro. Não foi detalhado quantos empreendimentos participaram do levantamento. Todavia, o Natal é o principal momento do ano para o varejo nos shoppings, segundo o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

Além disso, o ticket médio esperado para este Natal é de R$ 217,34 no Brasil, 5% acima do registrado em 2023, cujo montante era de R$ 207,04. Entre os produtos mais procurados estão vestuário (88%), perfumaria e cosméticos (80%) e calçados (70%).

As campanhas promocionais são algumas das promessas para atrair consumidores no período. Entre as ações, foram adotadas estratégias de Ganhe e Concorra, em 52% dos shoppings; Compre e Ganhe, em 23%; e sorteios de prêmios, em 20%.

A temporada natalina no Ceará, especificamente, tem levantado altas expectativas, impulsionadas por um cenário de maior confiança no consumo e estratégias focadas na experiência do cliente. Todos os shoppings contatados pelo O POVO estão otimistas.

No Shopping Iguatemi Bosque, a campanha de Natal vai presentear os clientes com panetones da marca Lindt – já esgotados – e possibilitar que as pessoas concorram a dois carros da marca BYD Song Pro GS nas compras acima de R$ 500.

"Projetamos movimentar mais de R$ 200 milhões durante toda a temporada natalina, um crescimento significativo em relação ao ano passado, impulsionado pelo aumento no fluxo de visitantes e pelo fortalecimento do mix de lojas, com diversas inaugurações ao longo de 2024", segundo o superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira.

Para os clientes que gastarem a partir de R$ 300 em compras, o shopping RioMar Papicu também preparou um sorteio de um carro GWM, no modelo Haval HEV 2; uma viagem para Londres com passagens e hospedagem inclusas; e um vale-compras de R$ 30 mil.

Enquanto a unidade do RioMar Kennedy vai sortear uma scooter por semana entre os dias 23 de novembro de 2024 a 11 de janeiro de 2025 para os clientes que comprarem R$ 200 na unidade e se inscreverem na campanha. Dados operacionais não foram divulgados.

O Shopping Del Paseo tem expectativa de atingir um ticket médio acima dos R$ 1.000. A cada R$ 350 em compras, os clientes concorrem a um Mitsubishi Eclipse Cross. O local projeta, ainda, uma movimentação de vendas de até 25% e de 20% no fluxo de pessoas.

“Acreditamos que os produtos mais procurados serão eletrônicos, que chamamos de linha branca, vestuário e itens relacionados a tecnologia, além de brinquedos e acessórios. (...) O cliente também está mais atento às promoções e vantagens”, detalhou o superintendente do Del, Eizon Said.

Já a Rede Ancar, dona dos empreendimentos North Shopping e Via Sul, prevê um ticket médio de R$ 450, com crescimento de 10% a 12% na movimentação, bem como 6% a mais nas vendas do Natal. O grupo preparou diversas promoções aos clientes que acumularem R$ 450 em compras.

O superintendente regional da Ancar, Carlos de Júlio, destacou que, além de ser um importante incremento no faturamento anual, o Natal é uma oportunidade única de criar momentos mágicos que conectam as pessoas ao verdadeiro espírito natalino.

No Shopping Eusébio, há uma projeção de crescimento médio de 12% em fluxo e em vendas neste dezembro, apoiada por campanhas como o oferecimento de chocottones Bauducco nas compras acima de R$ 350, conforme a gerente de marketing do empreendimento, Iara Avelino.

O Terrazo Shopping também aposta em promoções no Natal. A cada R$ 300 em compras, os clientes concorrem a prêmios, incluindo um carro BYD Yuan Pro e R$ 30 mil em vales-compra. O fluxo de clientes deve ser 16% maior neste ano, com ticket médio de R$ 400.

O Shopping Parangaba informa que desde o início de novembro já observa aumento no movimento, impulsionado inicialmente pela Black Friday, "quando muitos aproveitam as promoções para antecipar as compras de Natal e das festas de fim de ano."

Eletrodomésticos, eletrônicos, roupas e calçados estão entre os produtos mais procurados pelos consumidores no centro comercial, mas a promoção natalina já foi encerrada.

Mais notícias de Economia