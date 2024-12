Ocupação em hotéis de Fortaleza chega aos 95% e barracas de praia esperam 500 mil pessoas

Foto: AURÉLIO ALVES HOTÉIS que ficam na orla da Capital estão praticamente lotados

A ocupação dos hotéis na orla de Fortaleza para o período do fim de ano chegou a 95%, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE). Já para todo o Estado a Secretaria do Turismo (Setur) diz que o percentual já alcança 93%.

O número é superior ao registrado no ano passado, quando esse percentual chegou a 94%, a despeito da redução no período de festa do Réveillon promovido pela Prefeitura de Fortaleza, que na passagem de 2023 para 2024 foi de três dias.

“A gente já vinha, desde o início do mês, com a expectativa de 95% de ocupação, e isso realmente se concretizou. Então, isso é muito bacana, principalmente, pela visibilidade que dá para a cidade. A gente já tem realmente essa data como a melhor do ano, a mais procurada da cidade”, comemorou a presidente da ABIH-CE, Ivana Bezerra.

“Temos muitas famílias, o que é uma característica muito boa para esse período, porque não é só a turma mais jovem que vem para curtir a festa. É um público que fica entre quatro e cinco dias na cidade. Muitos também acabam esticando um pouco mais e indo para alguma praia em outras cidades do litoral do Ceará. Então, é um período muito positivo para o nosso turismo”, acrescentou.

Embora, não haja uma estimativa oficial da entidade, Ivana destacou também projeção feita pela Secretaria do Turismo de Fortaleza, de que o ticket médio a ser gasto por família ou grupo de turistas fique entre R$ 5 mil e R$ 6 mil.

Ela acrescentou que o Observatório do Turismo de Fortaleza deve divulgar dados definitivos sobre esse e sobre outros indicadores, no início de 2025, incluindo também os visitantes que não se hospedam em hotéis.

Sobre o Ceará como um todo, entre os destinos mais procurados, destacam-se os municípios litorâneos.

Conforme a Setur, a Vila de Jericoacoara, por exemplo, ultrapassa os 98% de ocupação, enquanto na região serrana, a serra de Guaramiranga se destaca com uma média de 96%.

Mudanças no Réveillon

Apesar de ser um dos grandes chamarizes para a escolha de Fortaleza como destino, a mudança realizada na programação do Réveillon da Praia de Iracema, no fim da semana passada, com a substituição do cantor Henry Freitas pela cantora Joelma, a presidente da ABIH-CE afirmou não ter observado nenhuma movimentação atípica de turistas, quer seja com novas procuras ou desistências decorrentes da alteração.

“Foi muito em cima da hora esse anúncio sobre a Joelma. Talvez alguém tenha decidido vir, por ser mais fã dela, e tenha tomado essa decisão por causa disso. Mas, eu creio que esse impacto não foi realmente tão grande. As buscas continuam no mesmo ritmo, agora já mais lento, porque já estávamos, praticamente, na reta final dessa preparação e o Réveillon de Fortaleza já está consolidado”, avaliou.

Festas em hotéis

Ela falou, ainda, sobre a realização de eventos de Réveillon pelos próprios hotéis. “Praticamente todos os hotéis da orla oferecem alguma atração, como é o caso da Marina Park, que realmente tem megashows e tudo mais. O Gran Marquise já está com a festa de Réveillon 100% vendida e muitos fortalezenses também vão para lá. O Hotel Sonata também já está com tudo vendido”, exemplificou.

“Então, muitos hotéis fazem festas, mas algo mais restrito aos seus hóspedes”, concluiu a presidente da ABIH-CE, Ivana Bezerra.



Alta estação no Ceará

A previsão da Setur é de que a renda gerada seja de cerca de R$ 6 bilhões com o período de fim de ano.

E a pasta frisa que o Aeroporto Internacional de Fortaleza será o principal portão de entrada para o Estado.

A projeção é de um crescimento adicional de 4%, consolidando uma movimentação estimada de 1,5 milhão de passageiros.

Barracas de praia em Fortaleza: 150 mil pessoas para Réveillon e até 500 mil dia 1º

As barracas da Praia do Futuro esperam receber 150 mil pessoas nas festas de Réveillon a serem realizadas na passagem de 2024 para 2025 e até 500 mil pessoas no dia 1º de janeiro do próximo ano.

Com isso, já registram um fluxo de 300 mil pessoas por dia, no período que antecede o Ano Novo.

As estimativas são da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPFuturo) que atribuem os bons resultados, entre outros fatores, à redução no número de dias de festa de Réveillon na Praia de Iracema, promovido tradicionalmente pela Prefeitura de Fortaleza.

No ano passado, o evento contou com três dias de programação gratuita e neste ano a previsão inicial era a mesma.

Segundo a secretária executiva da AEPFuturo, Lílian Geovani, as pessoas que compraram pacotes para o Réveillon, que seriam para três dias, estão vindo mais cedo.

"Em condições normais, o turista fica de dois a três dias em Fortaleza, dos quais pelo menos um dia, ele dedica à Praia do Futuro. Como temos uma perspectiva de 600 mil visitantes no período do Ano Novo, receber 300 mil pessoas por dia, como estamos recebendo, mostra a força das barracas de praia”.

Ela acrescenta que a Praia do Futuro tem algumas barracas que oferecem Réveillon para as pessoas, com comidas e bebidas.

Essas já são tradicionais nesse tipo de evento. Normalmente, famílias e alguns turistas acabam preferindo festas fechadas, exclusivas, com queima de fogos e muitas atrações.

"Porém, o dia 1º de janeiro é o grande ponto, com a maior movimentação e o dia que todos os barraqueiros esperam”, complementa.

Histórico de Réveillons

O início do atual movimento de promoção de Réveillons por barracas na Praia do Futuro começou em 1998 com a festa da América do Sol.

Para 2025, o estabelecimento vai promover também ações de conscientização ambiental e social, com a arrecadação de 1 kg de alimento não perecível em troca de um desconto de R$ 100 no valor do ingresso para a festa.

“Nossa proposta vai além de celebrar a chegada de um novo ano. Queremos criar um momento único, inspirando reflexão e gratidão, enquanto valorizamos nossa conexão com a natureza”, afirma Thaty Rabello, diretora de marketing da barraca.

Aumento na segurança

Além dos festejos próprios promovidos pelas barracas na noite de Réveillon e de um possível redirecionamento de fluxo de turistas nos dias que o antecedem, Lílian afirma que uma parceria entre o segmento e a Polícia Militar (PM) estabelecido ainda em abril vem trazendo maior sensação de segurança a quem frequenta esses estabelecimentos.

“Com a operação chamada Ocupa Praia do Futuro, a gente tem observado condições de segurança muito boas. Isso foi uma questão problemática durante anos, mas agora há uma grande melhoria."

Para ela, a segurança privada, associada ao trabalho da Polícia Militar, fez com que as pessoas se sentissem mais seguras e isso atraiu muitas pessoas.

Os preços das refeições e a infraestrutura são outros diferenciais citados por Lílian para explicar a movimentação desse volume de turistas.

“Aqui, o preço é mais convidativo. A feijoada para duas pessoas, por exemplo, pode ser encontrada por R$ 39,90. Isso é muito acessível, comparado ao que se paga em outros lugares”, ilustra.

Público fortalezense

Apesar de ressaltar a importância da movimentação turística no Réveillon, a secretária executiva da AEPFuturo lembra que cerca de 60% do público que frequenta as barracas da Praia do Futuro é fortalezense.

“As barracas daqui são um patrimônio cearense. Os pais se sentem seguros para deixar os filhos. As crianças se divertem com parque aquático e as pessoas aqui podem experimentar do baião de dois ao caranguejo em qualquer horário. Isso só existe aqui”, exalta Lilian.

