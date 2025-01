Governo Federal propõe novo polo regional para desenvolver 7 cidades do Ceará

Foto: Aurélio Alves Itapipoca é um dos municípios contemplados pelo programa

O Programa Cidades Intermediadoras, iniciativa que busca descentralizar o crescimento econômico e social no País, está com uma proposta de estabelecer um novo polo regional no Ceará para desenvolver o interior.

Na primeira fase, será implementada a Região Imediata (RI) de Itapipoca, com sete municípios contemplados: Amontada, Itapipoca, Miraíma, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama.

Além do Ceará, outros 26 estados estão inclusos e somam 258 cidades. Veja mais abaixo todas as escolhidas.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A ação apresentada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) pretende somar forças para o cumprimento das metas da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

"A ideia é que a gente consiga, a partir de núcleos - no caso conjuntos de municípios - encontrar potenciais e potencializar aquele núcleo como um todo, fazendo com que ele cresça de maneira ordenada”, explica Danilo Campelo, coordenador-geral de cooperação e articulação de políticas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Outro objetivo é diminuir a pressão nas metrópoles e capitais brasileiras, buscando interiorizar o desenvolvimento do país, que atualmente é concentrado em sua maior parte no litoral. Segundo a resolução, o programa terá avaliação bienal de metas e resultados.

O trabalho conjunto será realizado com a participação de consórcios públicos, com participação de representantes de todos os municípios envolvidos. Haverá também a participação social, ou seja, de representantes escolhidos por diferentes segmentos das populações.

Critérios

O MIDR estabeleceu critérios de tipologia da PNDR com base nos graus de dinamismo e riqueza dos municípios.

A estratégia de territorialização do programa toma como ponto de partida as chamadas regiões geográficas imediatas propostas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), porém com parâmetros diferentes.

A partir desta identificação, somada ao conhecimento do território e às condições econômicas dos municípios, a Sudene apresentou contribuições técnicas que balizaram a escolha cidades-polo de regiões imediatas para se tornar cidades intermediadoras.

"A estratégia é que agora você leve um conjunto de ações para esses polos de cidades intermediadoras e com isso você desenvolva aquele território", completou Danilo Campelo.

As agendas de desenvolvimento propostas pelo Ministério envolvem ações que englobam temas como infraestrutura e desenvolvimento produtivo, pensando as cidades como núcleos estratégicos para o adensamento do tecido produtivo.

As intervenções no território buscam ampliar oferta de trabalho e aumento de renda, além de trazer serviços de maior qualidade e aprimorar as estruturas econômicas e urbanas.

"Estamos todos tomando conhecimento dessa estratégia e todo mundo vai trabalhar conjuntamente para o desenvolvimento desse território. Na prática, é o Governo Federal atuando em conjunto, voltando a atenção para essas cidades para fazer com que elas possam atingir seu potencial como cidades intermediadoras de bens e serviços”, finalizou o coordenador da Sudene.

Veja a lista de todas as cidades contempladas por Estado

Acre (RI Cruzeiro do Sul)

Cruzeiro do Sul

Mâncio Lima

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Rodrigues Alves

Alagoas (RI Porto Calvo - São Luís do Quitunde)

Campestre

Colônia Leopoldina

Jacuípe

Japaratinga

Jundiá

Maragogi

Matriz de Camaragibe

Novo Lino

Passo de Camaragibe

Porto Calvo

Porto de Pedras

São Luís do Quitunde

São Miguel dos Milagres

Amapá (RI Oiapoque)

Amapá

Calçoene

Cutias

Oiapoque

Pracuúba

Tartarugalzinho

Amazonas (RI Tefé)



Alvarães

Carauari

Fonte Boa

Japurá

Juruá

Jutaí

Maraã

Tefé

Uarini

Bahia (RI Xique-Xique / Barra)



Barra

Brotas de Macaúbas

Buritirama

Gentio do Ouro

Ibotirama

Ipupiara

Morpará

Muquém de São Francisco

Oliveira dos Brejinhos

Xique-Xique

Ceará (RI Itapipoca)



Amontada

Itapipoca

Miraíma

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Espírito Santo (RI São Mateus)



Boa Esperança

Conceição da Barra

Jaguaré

Montanha

Mucurici

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Goiás (RI Posse / Campos Belos)



Alvorada do Norte

Buritinópolis

Campos Belos

Damianópolis

Divinópolis de Goiás

Guarani de Goiás

Iaciara

Mambaí

Monte Alegre de Goiás

Nova Roma

Posse

São Domingos

Simolândia

Sítio d'Abadia

Maranhão (RI Santa Inês)

Alto Alegre do Pindaré

Araguanã

Bela Vista do Maranhão

Bom Jardim

Governador Newton Bello

Igarapé do Meio

Monção

Nova Olinda do Maranhão

Pindaré-Mirim

Pio XII

Santa Inês

Santa Luzia

São João do Carú

Tufilândia

Zé Doca

Mato Grosso (RI Cáceres)

Cáceres

Curvelândia

Lambari D'Oeste

Rio Branco

Salto do Céu.

Mato Grosso do Sul (RI Corumbá)

Corumbá

Ladário

Minas Gerais (RI Araçuaí)

Araçuaí

Berilo

Coronel Murta

Francisco Badaró

Itinga

Jenipapo de Minas

José Gonçalves de Minas

Virgem da Lapa

Pará (RI Breves)



Afuá

Anajás

Bagre

Breves

Chaves

Curralinho

Gurupá

Melgaço

Portel

São Sebastião da Boa Vista

Paraíba (RI Cajazeiras)



Bom Jesus

Bonito de Santa Fé

Cachoeira dos Índios

Cajazeiras

Carrapateira

Monte Horebe

Poço de José de Moura

São João do Rio do Peixe

Santa Helena

São José de Piranhas

Serra Grande

Triunfo

Paraná (RI Laranjeiras do Sul / Quedas do Iguaçu)



Espigão Alto do Iguaçu

Laranjeiras do Sul

Marquinho

Nova Laranjeiras

Porto Barreiro

Quedas do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Virmond

Pernambuco (RI Serra Talhada)



Betânia

Calumbi

Carnaubeira da Penha

Flores

Floresta

Jatobá

Mirandiba

Petrolândia

Santa Cruz da Baixa Verde

São José do Belmonte

Serra Talhada

Tacaratu

Triunfo

Piauí (RI Parnaíba)



Bom Princípio do Piauí

Buriti dos Lopes

Cajueiro da Praia

Caraúbas do Piauí

Caxingó

Cocal

Cocal dos Alves

Ilha Grande

Luís Correia

Murici dos Portelas

Parnaíba

Rio de Janeiro (RI Rio Bonito)

Cachoeiras de Macacu

Rio Bonito

Silva Jardim

Rio Grande do Norte (RI Mossoró)



Apodi

Areia Branca

Augusto Severo

Baraúna

Caraúbas

Felipe Guerra

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Itaú

Janduís

Messias Targino

Mossoró

Rodolfo Fernandes

Tibau

Serra do Mel

Severiano Melo

Upanema

Rio Grande do Sul (RI Uruguaiana)

Alegrete

Barra do Quaraí

Manoel Viana

Uruguaiana

Rondônia (RI Ji-Paraná)

Alvorada D'Oeste

Costa Marques

Ji-Paraná

Ouro Preto do Oeste

Presidente Médici

São Miguel do Guaporé

Mirante da Serra

Nova União

São Francisco do Guaporé

Seringueiras

Teixeirópolis

Urupá

Vale do Paraíso

Roraima (RI Rorainópolis)



Caroebe

Rorainópolis

São João da Baliza

São Luiz

Santa Catarina (RI Curitibanos)



Brunópolis

Curitibanos

Frei Rogério

Ponte Alta do Norte

Santa Cecília

São Cristóvão do Sul

São Paulo (RI Itapeva)



Apiaí

Barão de Antonina

Barra do Chapéu

Bom Sucesso de Itararé

Buri

Capão Bonito

Guapiara

Itaberá

Itaóca

Itapeva

Itapirapuã Paulista

Itaporanga

Itararé

Nova Campina

Ribeira

Ribeirão Branco

Ribeirão Grande

Riversul

Taquarivaí

Sergipe (RI Itabaiana)



Areia Branca

Campo do Brito

Carira

Frei Paulo

Itabaiana

Macambira

Malhador

Moita Bonita

Nossa Senhora Aparecida

Pedra Mole

Pinhão

Ribeirópolis

São Domingos

São Miguel do Aleixo

Tocantins (RI Araguaína)



Ananás

Angico

Aragominas

Araguaína

Araguanã

Arapoema

Babaçulândia

Barra do Ouro

Campos Lindos

Carmolândia

Darcinópolis

Filadélfia

Goiatins

Muricilândia

Nova Olinda

Pau D'Arco

Piraquê

Riachinho

Santa Fé do Araguaia

