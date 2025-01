Manga, uva, acerola e mais itens com preço baixo na Ceasa; veja lista

Foto: Epitácio Moura/ Ceasa-CE A manga Tommy, por exemplo, está sendo comercializada por R$ 2,5/kg

Os valores de alguns alimentos estão reduzidos no entreposto das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), em Maracanaú. Os preços baixos ocorrem, de acordo com o órgão, por estarmos em período de safra.

A colheita dos produtores faz com que os permissionários da Ceasa tenham mais frutas e, pela lei da oferta e da procura, isso faz com que os preços dos itens fiquem mais vantajosos para o consumidor.

A manga Tommy, por exemplo, na sexta-feira, 3, estava sendo vendida por R$ 2,5/kg, valor considerado "muito bom" pela Ceasa.

O órgão também destaca outras frutas, que tiveram reduções em seus preços, veja quais abaixo:

Uva: R$ 10,5/kg

Acerola: R$ 6/kg

Limão Galelo: R$ 4,5/kg

Em relação às hortaliças, a Ceasa deu destaque para os preços da batata inglesa, vendida a R$ 4,2/kg, da cebolinha e do coentro, vendido o par a R$ 1,6, do brócolis, que está sendo comercializado por valores entre R$ 15/kg e R$ 18/kg, da berinjela, R$ 2,3/Kg, e da couve flor, que é encontrada por R$ 6/kg.



