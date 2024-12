Preço Comparado: 65% dos produtos encareceram nos supermercados de Fortaleza em 2024

Foto: FERNANDA BARROS Em 2025, projeto Preço Comparado terá novos recursos de visualização para o consumidor

Ao longo de 2024, o custo de produtos em supermercados aumentou para as famílias de Fortaleza. Um levantamento realizado pelo Preço Comparado, iniciativa do O POVO em parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), revelou variações de preços na Capital.

A pesquisa comparou os valores de, aproximadamente, 100 produtos em mais de 30 estabelecimentos da Cidade, onde cerca de 64 insumos ficaram mais caros (65%) na comparação do início para o final do ano, isto é, de janeiro a dezembro. Destes, mais da metade foi do segmento de alimentos e bebidas – 43.

Dos produtos em alta, 39 eram comestíveis, como carnes, frutas, grãos e laticínios. Outros quatro eram bebidas, incluindo refrigerantes e água. Nove estavam enquadrados como itens de higiene pessoal, a exemplo de sabonetes, cremes e desodorantes. Os demais eram itens de limpeza doméstica e para animais de estimação.

Produtos que ficaram mais caros entre janeiro e dezembro

​

A inflação acumulada em Fortaleza – que chegou a 4,24% até novembro de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – é um dos fatores para o aumento dos preços. O segmento de alimentos e bebidas teve destaque, com alta de 5,99% no período, contribuindo para a pressão no bolso dos consumidores.

Para a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, o excesso de chuva ou a escassez de água também podem influenciar os preços, especialmente de frutas e verduras, bem como questões voltadas ao transporte e ao armazenamento. "O que não pode é um mesmo estabelecimento subir o preço de um item sem justificativa."

Compare os preços nos supermercados por produto ou categoria

​

O quilograma (kg) do abacate foi o que mais subiu neste ano, avançando 214,2%. O preço médio do fruto saiu de R$ 5,63 em janeiro para R$ 17,69 em dezembro. O valor mais barato no último mês do ano foi visto no Supermercado São Francisco – na Granja Lisboa –, a R$ 12,59; e o mais caro, no Supermercado Brasileiro – no Rodolfo Teófilo –, a R$ 26,99.

Em seguida, o pacote com 30 unidades do tapete higiênico para cães da marca Mega Seco teve uma alta de preços de 166,5%. O valor médio era de R$ 29,98 no primeiro mês de 2024 e foi para R$ 79,90 no último mês, em que o Mercado Extra – no Bairro de Fátima – foi o único a registrar o produto. A pesquisa ocorreu nos dias 6 a 17 de dezembro.

Qual o supermercado mais caro e mais barato para os produtos que mais subiram de preço este ano?

A especialista do Procon Fortaleza ressaltou, neste sentido, a importância da educação para o consumo. A ideia é, assim, estimular o hábito de pesquisar e conseguir descontos. "Parece pouco, mas isso interfere nos preços praticados, pois o fornecedor não quer ver seus produtos encalhados em prateleiras ou depósitos."

Confira a lista de produtos que mais subiram este ano e compare os preços de cada supermercado

A diferença de valores nos supermercados é influenciada pela localização, infraestrutura e o próprio conforto do espaço, segundo Eneylândia. "Isso se diferencia em cada supermercado, possibilitando que preços diferentes sejam praticados", explicou.

Foto: FERNANDA BARROS Valor dos produtos em supermercados é analisado pelo projeto Preço Comparado. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

"É preciso avaliar se realmente compensa realizar deslocamento para um ou outro estabelecimento. Os custos com combustíveis e passagens também devem ser acrescidos na conta mensal da compra de alimentos e produtos", acrescentou, lembrando que os supermercados fazem dias de promoções.



Evolução dos preços dos produtos em destaque entre janeiro e dezembro

Do lado de baixo da tabela, o que menos subiu de preço foi o Leite Ninho Fases 1 - Nestlé 400 g, com uma leve alta de 0,2% ao longo do ano. O preço médio em dezembro foi de R$ 29,21. O valor mais baixo registrado foi de R$ 22,69 no Hipermarket Supermercado – no Mondubim –; e o mais alto, R$ 29,99, no Ismael Supermercados – no Jangurussu.

Selecione um produto e compare os preços em 13 supermercados destacados

A ração para gatos no sabor carne com delicrocs, da marca Whiskas Premium, de 1 kg, também teve uma pequena variação de 0,7% no preço em 2024, com o valor médio em dezembro de R$ 22,60. O preço mais acessível foi no Super Cordeiro – no Coité –, R$ 18,90, enquanto o mais alto foi no Hipermarket Supermercado, a R$ 29,99.

Escolha um produto e compare a evolução dos preços em até 5 supermercados ao mesmo tempo

A presidente do Procon Fortaleza destacou, ainda, que os consumidores devem ficar atentos para eventuais práticas abusivas nos preços. O órgão recebe denúncias pelo site www.fortaleza.ce.gov.br, no campo defesa do consumidor, ou pela central de atendimento, no telefone 151.



Navegue pelo mapa e veja a lista de produtos por supermercados

O peso da inflação sobre o preço dos alimentos | Economia na Real

Mais notícias de Economia

Cenoura lidera queda de preços de 2024 em Fortaleza

O quilograma (kg) da cenoura foi o produto que mais reduziu de preço em 2024 em Fortaleza, com uma queda de 56,6%. O preço médio do quilo era de R$ 5,37 em dezembro contra R$ 12,39 em janeiro. O menor valor do mês estava em R$ 4,09 no Super Baratão - no Siqueira - e o maior, em R$ 6,99 no Centerbox Supermercados - no Jangurussu.

A cebola pêra também apresentou uma dos maiores recuos neste ano, com redução de 53,9% no valor do kg. O preço médio passou de R$ 6,86 em janeiro para R$ 3,16 em dezembro. O menor valor no último mês foi de R$ 1,99 no Analí Supermercados - na Bela Vista -, enquanto o maior preço, R$ 6,99, foi no Super Cordeiro - no Coité.

Outros alimentos também seguiram na lista das maiores quedas. O quilo da beterraba, por exemplo, teve uma redução de 38,2%, passando de R$ 8,32 para R$ 5,14. No último mês do ano, o menor valor foi de R$ 3,99 no Analí Supermercados. O maior preço foi registrado a R$ 7,99 no Supermercado Vinte - na Barra do Ceará.

Dos que menos tiveram variação, o macarrão espaguete sêmola, da marca Fortaleza, de 500 gramas, caiu 0,2%, passando de R$ 4,66 em janeiro para R$ 4,65 em dezembro. O menor preço de dezembro foi no Super Lagoa - no Centro -, por R$ 3,89, e o maior valor, no Super do Povo Supermercados - no Henrique Jorge -, por R$ 5,29.

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) frisou, neste contexto, algumas medidas para que os consumidores economizem e garantam seus direitos durante as compras em supermercados.

A primeira questão é verificar datas de promoções e ofertas específicas nos estabelecimentos, como de frutas e carnes. Também é necessário conferir se os produtos estão com o preço correto ao passar pelo caixa e exigir o menor valor em caso de divergência.

Outro ponto fundamental é planejar as compras com uma lista antes de ir ao supermercado, evitando comprar com fome e inserindo alimentos congelados por último no carrinho, a fim de evitar gastos desnecessários e preservar a qualidade.

O POVO e Procon: Parceria completa um ano em janeiro de 2025

Fruto da parceria entre O POVO e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), o Preço Comparado completa um ano em janeiro de 2025. Durante os últimos 12 meses, o projeto trouxe análises diversificadas e auxiliou os consumidores na tomada de decisões mais econômicas.

Ao longo de 2024, a pesquisa monitorou mensalmente a variação de preços de 100 produtos essenciais em mais de 30 supermercados localizados em diferentes regiões da Capital. Os resultados foram divulgados por meio de matérias especiais publicadas no jornal impresso e no site do O POVO , com participações de especialistas.

A diretora-executiva de jornalismo do O POVO, Ana Naddaf, destaca que o levantamento, além de comparar os preços dos diferentes supermercados, também ajudou a identificar o melhor momento para adquirir determinados produtos e a considerar alternativas por meio de substituições estratégicas em determinadas épocas do ano.

Além disso, os recursos digitais e gráficos dos materiais aproximaram os consumidores dos seus direitos, segundo a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo. "A excelência do trabalho realizado pelo O POVO exige de nós uma tratativa cada vez mais assertiva e eficiente desde a coleta de preços até a entrega dos dados compilados".

"Pudemos perceber o quão importante é o hábito de pesquisar. Inclusive, o material de jornalismo de dados, que deriva da importante pesquisa de campo do Procon Fortaleza, foi elogiado no próprio Conselho de Leitores do O POVO", acrescentou a editora-chefe de Economia do O POVO - responsável pelo projeto -, Beatriz Cavalcante.

Para as próximas edições de 2025, Ana Naddaf diz que a proposta mira ampliar os recursos e fornecer mais possibilidades de comparação para os leitores, além de aumentar a diversidade de produtos pesquisados. Eneylândia concorda e enfatiza que a expectativa é de atender as reais necessidades dos fortalezenses.