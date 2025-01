Secundária - Azul conecta suspende rotas em quatro municípios do interior do Ceará

Foto: Armando OLima/O POVO Aeronave menor é usada pela Azul nos aeroportos regionais do Ceará

A Azul Conecta, subsidiária regional da Azul, irá suspender, no dia 10 de março, às suas operações nos aeroportos de quatro municípios do interior do Ceará: Sobral, Iguatu, Crateús e São Benedito.

A medida ocorre, segundo o gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da companhia, Vitor Silva, por causa do aumento dos custos de insumos, da alta do dólar e da baixa demanda de voos na região.

“A suspensão desses voos ocorreu devido a um aumento gigante do dólar nos últimos tempos, tendo um impacto muito grande nos custos das companhias aéreas, assim como o aumento global dos custos, né, que continua muito mais elevado do que era em outros patamares. [...] Somado a isso, tem o resultado bem abaixo do esperado dos voos”, destaca.

O gestor reforça, entretanto, que a companhia manterá suas operações em Fortaleza, Jericoacoara e Juazeiro do Norte. Afirmando sua parceria com o Estado, principalmente com sua Capital, onde pretendem “discutir outras oportunidades”.

“A gente entende que Fortaleza tem um potencial turístico gigantesco, e que nós poderíamos ampliar nossas operações, trazendo novos destinos, como a gente já faz em outros estados”.

Porém, vale destacar, que a malha aérea da companhia no interior do Ceará faz parte de um acordo com o Governo do Estado, no qual as alíquotas pagas pela empresa eram reduzidas.

Questionado pelo O POVO sobre essa questão, Vitor explica que não há nenhuma atualização ainda, e que ainda está ocorrendo a comunicação com o governo, contudo afirma que, como o acordo prevê esses trajetos, o imposto poderá subir

"É o contrato. Se a gente não entrega a contrapartida, a aliquota volta a subir. Mas o nosso benefício é entregar as contrapartidas abordadas pelo Estado. Então, a gente vai ter uma mudança das aliquotas e continuar trabalhando com outras possibilidades, caso o Estado aceite.



