Sudene autoriza pagamento de R$ 400 milhões para obras da Transnordestina

Foto: AURÉLIO ALVES Cerca de 71% das obras da Transnordestina estão concluídos, no trecho que liga Eliseu Martins a Acopiara

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou a liberação de R$ 400 milhões referentes à primeira parcela do aditivo de R$ 3,6 bilhões destinado às obras da ferrovia Transnordestina entre os estados do Ceará e do Piauí, em trecho que passa também pelo estado de Pernambuco.

O repasse será feito por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE) e corresponde à chamada Fase 1 do ramal Pecém da ferrovia, que liga às cidades de Eliseu Martins, no Piauí, a São Gonçalo do Amarante, no Ceará, chegando mais precisamente ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A previsão é que essa fase do projeto de infraestrutura seja concluída em 2027. Já a Fase 2 deve ser concluída em 2029 e liga as cidades piauienses de Eliseu Martins a Paes Landim.

Em comunicado oficial, o Ministério dos Transportes ressaltou que o empreendimento é uma “prioridade” para o governo federal e “estratégico para o transporte de alimentos e insumos destinados ao abastecimento nacional e à exportação”.

No informe, a Pasta também voltou a ressaltar o interesse da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o ramal Suape, ligando a cidade de Salgueiro ao principal porto pernambucano, localizado entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.

“O trecho Salgueiro-Suape está em fase de elaboração dos projetos básico e executivo, sob responsabilidade de prestadora contratada pela Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes”, afirma o Ministério dos Transportes.

“A previsão é que os estudos sejam concluídos no 2º semestre de 2025. O Governo Federal destinou inicialmente ao segmento R$ 450 milhões em recursos do Novo PAC. O valor poderá ser adequado após a conclusão do projeto”, acrescentou a Pasta no comunicado.



