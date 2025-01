Programa seleciona startups com foco em gestão pública no Ceará

Foto: Absolutvision/Unsplash Programa é conduzido pela FDR em parceria com a Seplag e com o apoio da Casa Azul

As startups e govtechs cearenses, que desenvolvem ou possuem interesse em desenvolver soluções tecnológicas para a gestão pública, com ênfase na gestão fiscal, têm até esta quarta-feira, 15, para se inscrever no Programa de Aceleração Ceará Mais Digital.

A iniciativa, que é conduzida a partir de uma parceria entre a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), com o apoio da Casa Azul, não requer contrapartida em participação societária.

Além disso, ela visa encontrar projetos para melhorar a administração pública e impulsionar maior eficiência na relação entre o Estado e os municípios. Ao todo serão contempladas dez empresas locais.

A seleção irá ocorrer com base na inovação das soluções, no uso de tecnologias emergentes e Internet das Coisas (IoT), além do impacto potencial para a gestão pública.

Para participar, a empresa deve possuir Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponibilizado no site do Ceará Mais Digital. O resultado final das empresas aprovadas será divulgado no dia 27 de janeiro.

Com uma duração de três meses, que devem ser iniciados em fevereiro, o programa será constituído de um curso de extensão em “Gestão Fiscal Interfederativa”, com 72 horas de conteúdo, quatro workshops híbridos e mentorias quinzenais com analistas e técnicos da Seplag.

Ao final, os projetos criados serão avaliados e os três melhores receberão premiações. Os valores serão de: R$ 25.000, para o 1º, R$ 15.000, para o 2º, e R$ 7.000 para o 3º.

A equipe avaliadora será composta por agentes do ecossistema de inovação do Ceará, incluindo professores do curso de extensão e representantes da FDR e da Seplag.

Serviço

O que: Programa Aceleração Ceará Mais Digital

Inscrições: até o dia 15 de janeiro (Por meio de formulário de inscrição)

Período de realização: Início em fevereiro de 2025, com duração de 3 meses

Modalidade: Híbrida (presencial e a distância)

Público-alvo: Startups cearenses que desenvolvem ou têm interesse em desenvolver soluções tecnológicas para a gestão pública



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia