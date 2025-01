Ceará investiu quase R$ 13 milhões em obras de energia em 2024

Foto: FERNANDA BARROS Um ponto destacado pela pasta foi a autorização da instalação de placas solares em seis instituições de ensino estaduais

Com investimento de quase R$ 13 milhões em obras de energia, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra-CE), ampliou a distribuição e a otimização do consumo do setor em 17 municípios do Estado em 2024.

De acordo com o balanço da Coordenadoria de Energia e Telecomunicações (Coete) da secretaria, foram autorizadas intervenções energéticas em: Banabuiú, Camocim, Canindé, Crato, Fortaleza, Icó, Iguatu, Itapipoca, Maranguape, Massapê, Mauriti, Paracuru, Redenção, São Gonçalo do Amarante, Solonópole, Tianguá e Trairi.

Para 2025, a Seinfra destacou que o fortalecimento da rede elétrica estadual será uma prioridade.

“Queremos ampliar, ainda mais, o número de municípios beneficiados com nossas ações e levar mais oportunidades para os cearenses empreenderem, ampliarem seus negócios e usufruírem de um sistema mais confiável, estável e seguro”, afirmou o secretário da Infraestrutura do Estado, Hélio Winston Leitão.

O titular da pasta ainda ressaltou que, no ano, serão realizados diversos projetos como a iluminação da CE-155; a construção de uma usina solar no entreposto das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) de Maracanaú; a internalização da fiação em pontos de Fortaleza e a construção de uma subestação para atender as demandas do novo Hospital Universitário do Ceará.

As metas foram reforçadas também pelo secretário executivo de Energia e Telecomunicações da Seinfra, Dickson Araújo, que informou que o órgão está “intensificando o acompanhamento junto aos municípios”, comentando que está havendo, inclusive, “visitas às obras e tratativas com as Prefeituras”.

Confira algumas obras de energia que foram realizadas pelo Estado em 2024

Em Canindé (município distante 118,6 km de Fortaleza), por exemplo, o órgão concluiu a ampliação da subestação de energia do município e, segundo a secretaria, impulsionou a capacidade produtiva de uma fábrica de calçados localizada no bairro Alto Guaramiranga.

“A empresa, que já contava com 650 empregados, projetou gerar até 150 novos postos de trabalho com o aumento da produção, em meio à ampliação da produção local”, informou em nota.

Considerando a zona rural, em Banabuiú (município distante 224,06 km de Fortaleza), no Sertão Central, foi implementado o sistema adutor do Projeto Malha D’Água para atender a Estação de Tratamento de Água (ETA).

Já em Massapê (município distante 248,93 km de Fortaleza), no Sertão de Sobral, houve a substituição da rede monofásica para a trifásica, que permite transportar mais energia, o que permite atender maiores demandas. A rede também foi implantada em Mauriti (município distante 513,04 km km de Fortaleza).

Outro destaque apontado pela Seinfra foi a instalação de placas solares em escolas da rede pública do Estado. De acordo com a pasta, o valor investido foi de quase R$ 400 mil, foram contempladas seis instituições, uma ainda aguarda o laudo técnico para o início das obras, a unidade e uma ainda será escolhida em Camocim. Veja abaixo as escolas já contempladas:

Centro Cearense de Idiomas do Conjunto Ceará (Fortaleza)



Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota (Iguatu)



Escola Adelino Alcântara Filho (São Gonçalo do Amarante)



Escola Furtunato Severiano da Costa (Trairi)



Escola de Ensino Médio Raimundo Marques Nonato (Tianguá): Ainda aguarda laudo técnico



