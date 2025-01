Ceará abre crédito suplementar de R$ 221,4 milhões para reforçar dotações orçamentárias

Foto: Fábio Lima PARTE dos recursos será para aquisição e instalação de materiais permanentes de tecnologia da informação e comunicação.

O Governo do Ceará publicou um decreto, de número 36.416, que autoriza a abertura de um novo crédito suplementar no valor de R$ 221,4 milhões para entes públicos, conforme detalhado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 23 de janeiro.

Os recursos serão destinados ao reforço de dotações orçamentárias – valores previstos no orçamento para financiar despesas específicas de diversos órgãos e entidades estaduais, com destaque para o Fundo Financeiro (Funaprev), que receberá R$ 150 milhões.

O documento foi assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo secretário do Planejamento e Gestão (Seplag), Alexandre Cialdini, para atender à necessidade de realocar recursos, a fim de viabilizar ações em cada uma das entidades contempladas.

De acordo com o texto, a suplementação será aplicada em projetos e atividades de órgãos como Assembleia Legislativa (Alece), Tribunal de Justiça (TJCE), Ministério Público (MPCE), Junta Comercial (Jucec) e fundos de previdência e segurança pública.

Destino dos recursos

O intuito do crédito adicional é o de executar ações prioritárias em áreas como tecnologia, segurança pública, previdência e governança, atendendo demandas específicas via remanejamento para modernização, manutenção e cumprimento de compromissos financeiros.

A Alece receberá uma realocação de dotações orçamentárias entre projetos e atividades para aquisição e instalação de materiais permanentes de tecnologia da informação e comunicação no valor de R$ 6,02 milhões.

O Fundo de Previdência Parlamentar (FPP) contará com suplementação de dotações para o pagamento da folha de aposentados e pensionistas vinculados no valor de R$ 5 milhões.

O TJCE irá usar a realocação de dotações orçamentárias entre projetos e atividades voltados à modernização e ao aprimoramento dos sistemas de governança e gestão no valor de R$ 4,53 milhões.

O Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (FSPDS) vai destinar a realocação de dotações para a modernização das estruturas da Polícia Civil no valor de R$ 240 mil.

O Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) utilizará a suplementação de dotações para apoio ao programa de estágio da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) no valor de R$ 8 milhões.

A Jucec usará a realocação de dotações para manutenção de serviços administrativos no valor de R$ 2,56 milhões.

O Funaprev vai usar a suplementação para pagamento de inativos e pensionistas da administração geral do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado no valor de R$ 150 milhões.

O Fundo Previdenciário (Previd) promoverá a realocação de dotações para pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado no valor de R$ 120 mil.

O Fundo Financeiro (Prevmilitar) destinará a suplementação de dotações para pagamento de inativos e pensionistas da área de segurança pública no valor de R$ 45 milhões.

Origem dos recursos

Conforme especificado no 2º artigo (art.) do decreto, os recursos para a execução da suplementação orçamentária serão provenientes de duas fontes principais.

A primeira cita o superávit financeiro do exercício anterior, isto é, os recursos excedentes do orçamento de 2024, oriundos de receitas arrecadadas além do previsto ou da economia em despesas realizadas.

Já a outra fonte é a anulação de dotações orçamentárias, que consiste no remanejamento de recursos que estavam previamente destinados a outras finalidades no orçamento de 2025, conforme autorizado pelo Art. 43 da Lei Federal Nº 4.320/64.

O decreto estabelece que a suplementação orçamentária segue o previsto na Constituição Estadual, na própria Lei Federal Nº 4.320/64 e nas Leis Estaduais do Orçamento Anual (LOA) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cujos números são 19.154/2024 e 18.973/2024.

Vigência

O decreto entrou em vigor a partir da data de sua publicação no dia 23 de janeiro de 2025, revogando disposições anteriores contrárias.

Em outubro de 2024, o Ceará havia aprovado R$ 626,7 milhões em crédito suplementar. O secretário da Seplag, Alexandre Cialdini, destacou, na época, a necessidade de fazer dotações ao longo do ano para não estrangular o orçamento e dar celeridade às aplicações necessárias.



Aplicação dos recursos

Funaprev

R$ 150 milhões - Pagamento de inativos

e pensionistas

Prevmilitar

R$ 45 milhões - Pagamento de inativos

e pensionistas

FRMMP

R$ 8 milhões -

Apoio ao programa de estágio

da Procuradoria-Geral

de Justiça

Alece

R$ 6,02 milhões - Aquisição e instalação

de materiais de TI

e comunicação

FPP

R$ 5 milhões - Pagamento de aposentados e pensionistas

TJCE

R$ 4,53 milhões - Modernização dos sistemas de governança e gestão

Jucec

R$ 2,56 milhões - Manutenção de serviços administrativos

FSPDS

R$ 240 mil - Modernização das estruturas da Polícia Civil

Previd

R$ 120 mil - Pagamento de inativos e pensionistas

Fonte: Diário Oficial do Estado