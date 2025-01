Troféu Empreender premia empresas e empresários que se destacaram em 2024

Foto: JoÃo Filho Tavares NAZARENO Albuquerque, Simone Fernandes, Paulo André Holanda e João Dummar Neto na entrega do Trófeu Empreender

O Grupo de Comunicação O POVO premiou ontem, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), 12 empresas e dois empreendedores com o Troféu Empreender 2024.

Entre as novidades da edição estão as categorias Empreendedora Social do Ano, vencida por Simone Fernandes, presidente do Instituto de Assistência e Proteção Social (Iaps) e Tecnologia, com três startups agraciadas: Eduvem, Sia Tecnologias e Aprova Aí.

“São categorias atualíssimas porque correspondem não só a uma política ESG do próprio prêmio, como também correspondem à importância que a tecnologia tem para os pequenos negócios. É importante também destacar que essas indicações são feitas por instituições que lidam no dia a dia com as micro e pequenas empresas”, explica o coordenador da premiação, o jornalista Nazareno Albuquerque.

Já o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, lembrou que 95% das empresas no Ceará e no Brasil são de pequeno porte.

“Ou seja, o peso disso nós só conseguimos imaginar quando olhamos para o mercado ao lado ou para uma borracharia, um chaveiro ou uma startup que trabalha com tecnologia. Só assim percebemos que a quantidade de situações em que essas micro e pequenas empresas convivem com o nosso dia a dia é muito grande”, ressaltou.

Para Simone Fernandes, receber o Troféu Empreender representa a força do empreendedorismo social. Ela explica que o Iaps, localizado no bairro Tancredo Neves, é o único equipamento social daquela área, responsável pelo atendimento de 450 pessoas por dia.

“É um prazer grande poder compartilhar esse momento de hoje. Estamos inseridos em uma comunidade de alta vulnerabilidade, mas aprendemos a ser empreendedores sociais e muito nos orgulha poder ajudar na transformação de vidas.”

Empresas destaque



Na principal categoria, a de Empreendedor do Ano, o contemplado foi o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Ceará e superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi) Ceará, Paulo André Holanda.

Ele destacou que o Senai atua como um elo importante entre a alta gestão e a operação, ajudando as empresas, de todos os portes, a se desenvolverem. “A gente não consegue inovar sem conhecimento. Mesmo com as adversidades econômicas no mundo, insegurança jurídica, se tiver foco em capacitação, gestão e inovação, as empresas conseguem encontrar caminhos para progredir.”

Os demais prêmios da noite incluíram MEIs, microempresas e pequenas empresas. Na categoria MEI, foram agraciadas as empresas Bromélia Biju, Brechó no Kpricho e Lanasiganna. Já na categoria microempresa, as vencedoras foram Brewstone Pub, Opacast e Mel de Abelha Melka. A categoria pequena empresa premiou o Instituto Bojogá, o Engenhoca Parque e a Texugo Moda Praia.

As empresas e empreendedores vencedores foram escolhidos por um júri composto por representantes de instituições renomadas, que avaliaram critérios como inovação, impacto social, crescimento e potencial de desenvolvimento. O Troféu Empreender contou com a presença de diversas instituições parceiras, como o Banco do Nordeste, Instituto Centec e Sebrae, a premiação destaca a diversidade e a inovação do empreendedorismo local.

Uma das vencedoras na recém-criada categoria Tecnologia, a startup Eduvem, foi acelerada pela Casa Azul Ventures e já havia conquistado premiações importantes como o primeiro lugar no programa Delta-V e o de Startup do Ano, no Ceará Awards. “Esse prêmio é bastante prazeroso no sentido de entender que o trabalho que estamos fazendo está sendo visto e reconhecido aqui”, ressaltou o CEO da Eduvem, Vladimir Nunan. (Colaborou Fabiana Melo)



