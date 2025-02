Novo sistema do CadÚnico entra em vigor em março

Foto: © Lyon Santos/ MDS CadÚnico é o principal sistema para inserção de famílias de baixa renda em políticas públicas como Bolsa Família

O sistema do Cadastro Único (CadÚnico) será atualizado a partir do mês de março para receber mais funcionalidades, anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O objetivo da nova plataforma, lançada ontem, é reduzir o risco de fraudes, ampliar a integração com outras bases de dados e trazer mais agilidade aos processos de atualização cadastral e no atendimento ao cidadão.

De acordo com a pasta, a mudança não exige nenhuma atualização ou ação por parte das famílias já inscritas, que continuarão tendo acesso normal aos benefícios.

Entenda o que muda

Das novidades da ferramenta, é que quando o operador do sistema for preencher o campo com o CPF do beneficiário, serão processadas automaticamente informações de diferentes bases do Governo Federal, como a de óbitos e nascimentos, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Receita Federal, Previdência Social, entre outros.

Esta base de dados passará a ser armazenada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).

A expectativa é que, a partir destas mudanças, as integrações de dados que antes levavam de dois a três meses para ser realizadas, poderão ser feitas em poucos dias.

O MDS diz que o sistema também contará com uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento para evitar fraudes cibernéticas.

"O novo cadastro é uma grande entrega. Ele vai facilitar a vida de quem faz o cadastramento, mas principalmente a vida de quem vai se cadastrar, porque tornará o cadastramento e a atualização de dados sempre mais rápidos e mais ágeis", afirma a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartholo.

O CadÚnico é o principal sistema para inserção de famílias de baixa renda em políticas públicas, como os Programas Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás e Minha Casa Minha Vida.

Também é usado por governos estaduais e municipais para selecionar beneficiários de políticas locais. Em janeiro de 2025, a base de dados possuía 40,6 milhões de famílias cadastradas. (Irna Cavalcante, com Agência Brasil)

