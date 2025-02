Servidores públicos do Ceará receberão salário de fevereiro na sexta, 28

Foto: FÁBIO LIMA GOVERNADOR Elmano de Freitas (PT) anunciou antecipação do salário dos servidores estaduais

O salário de fevereiro de 180 mil servidores públicos do Ceará, que seria pago em março, será antecipado para esta sexta-feira, 28.

O anúncio é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e vale para os ativos, aposentados e pensionistas.

"Os nossos servidores estaduais podem se preparar para pular o Carnaval ou descansar com dinheiro no bolso", postou Elmano em suas redes sociais.

Ao todo, com a medida, serão injetados R$ x na economia cearense para este período festivo. Além disso, não é a primeira vez que o governador realiza a antecipação do pagamento dos seus trabalhadores.

Em 2024, para as datas comemorativas do final do ano, tanto o pagamento de dezembro quanto as duas parcelas do 13º foram adiantadas no Estado. O valor pago, somado a folha de novembro que também foi quitada no mês em questão, representou uma aplicação de R$ 2,7 bilhões no Ceará.

Reajuste dos servidores

Ainda neste mês, na sexta-feira, 21, o governador também tornou público o reajuste do salário dos servidores em 5,83%. A proposta já foi encaminhada para apreciação dos deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



O anúncio foi feito após a terceira reunião de negociação com representantes da categoria. Segundo Elmano, a medida representa um incremento de mais de R$ 820 milhões no orçamento estadual. O Governo do Estado destacou que ela representa um ganho real acima da inflação.



"Para a nossa alegria, que apostamos no diálogo, apostamos na negociação, quero aqui reconhecer a capacidade dessas lideranças de reivindicar, de lutar pelos direitos dos nossos servidores, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de dialogar e encontrar caminhos para avançar e valorizar os nossos servidores e servidoras".





A aplicação do aumento nos valores recebidos pelos trabalhadores será realizada de maneira retroativa. Primeiro, a partir de janeiro, haverá o reajuste de 4,83%, o restante (um ponto percentual) começará a valer apenas em setembro.

"Deveremos imediatamente já fazer a mensagem, para, em seguida, enviar para a Assembleia Legislativa, pedindo aos nossos deputados e deputadas que possam analisar com celeridade e que a gente possa assim, o mais breve possível, implantar na folha dos nossos servidores e servidoras esse acordo que nós celebramos", afirmou.

Vale lembrar que a medida ocorreu após manifestações por parte dos empregados estatais que, também na sexta-feira, 21, realizaram, próximo ao Palácio da Abolição, uma programação que incluiu caminhada, manifestações artísticas e discurso. A categoria cobrava reajuste acima da inflação, retroativo a janeiro, data-base prevista na legislação.

De acordo com a coordenadora-geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Fuaspec), que reúne 42 entidades dos servidores públicos, Ravenna Guimarães, a princípio a reinvidicação era de um aumento de 8,67%, pintado como "inexequível" pelo líder estadual.

“Então, a gente apresentou o índice de 6,64%, explicando para que a população entenda que esse índice de 6,64% é apenas a reposição do governo Elmano, das perdas salariais do governo dele”, explicou. (Com Marcelo Bloc e Rogeslane Nunes)

