Governo quer expandir Entrada Moradia para mais 20 municípios cearenses

Foto: FERNANDA BARROS JOSÉ Ribamar e a esposa foram beneficiados pelo programa

O governo do Ceará pretende expandir o programa Entrada Moradia para mais 20 municípios, conforme revelou ao O POVO, o secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque (Progressistas), durante solenidade de entrega de chaves para 44 famílias de baixa renda que compraram unidades habitacionais em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), via Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Até aqui, os cerca de 4.000 contratos assinados e as cerca de 6.500 famílias já cadastradas se concentram na Grande Fortaleza e, mais recentemente, no Cariri.

O programa estadual disponibiliza um subsídio de R$ 20 mil para que o beneficiário pague de entrada em imóveis do programa federal de habitação popular, MCMV. A meta do Estado é atingir, inicialmente, dez mil contratos, em um valor total estimado de R$ 200 milhões.

“O governador deve anunciar, nos próximos dias, mais vinte municípios do interior do Estado, com os quais tivemos uma reunião na Secretaria das Cidades. Todos eles têm terrenos, tanto na zona urbana quanto na zona rural”, disse Zezinho Albuquerque, acrescentando que prefeitos, entidades, empresas e pessoas interessadas em ingressar no programa têm procurado a Pasta.

“Estamos atendendo quem nos procura. Eu tenho certeza de que esse projeto vai chegar aos 184 municípios,”, projetou. O programa atende a quem tem renda familiar de até R$ 4.400.

“Já temos projetos com 2.000 unidades para serem inseridas no programa, terrenos sendo comprados pelas empresas de construção civil, o que traz uma consequência óbvia e muito prática: emprego para a construção das obras, aquisição de terrenos, compra de materiais de construção e incentivo para que as famílias adquiram eletrodomésticos para suas casas novas”, ressaltou o governador Elmano de Freitas (PT).

“Vamos expandir o programa para todo o Estado. O diálogo e a colaboração com o setor privado e as empresas de construção civil são essenciais para gerarmos também emprego no interior, além de oferecer oportunidades para que as pessoas da zona rural possam ter uma renda que permita sair do aluguel. Estamos gerando oportunidades para que essas pessoas possam realizar os seus sonhos”, disse Elmano.

De acordo com o prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares (PRD), o município vem crescendo em termos populacionais. “O programa chega em um momento em que a cidade está precisando muito desse tipo de política. Muitas pessoas recorrem a Itaitinga,estão chegando à nossa cidade e necessitando de moradia, especialmente de moradia com dignidade”, destacou.

Nesse sentido, somente a empresa responsável pela construção das casas entregues ontem em Itaitinga, está construindo 1.400 unidades e projeta construir mais 2.000 naquele município. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), André Montenegro, citou que o setor de construção também movimenta setores como o de móveis e eletrodomésticos.

Entre os novos proprietários, que devem movimentar a economia de Itaitinga, está o servente José Ribamar Vidal de Souza, de 47 anos. “Eu trabalho em Fortaleza e estou me sentindo muito bem em vir morar aqui. É uma honra morar com a minha família. Serei eu, meu enteado, meu sogro e minha esposa”, comemorou.



