Nem um salário mínimo: Ceará tem o 2º pior rendimento domiciliar per capita do Brasil

Foto: FERNANDA BARROS INDICADOR subsidia o cálculo do FPE

O rendimento nominal mensal domiciliar per capita do Ceará é de R$ 1.225. Esse é o segundo pior resultado do Brasil, segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor é calculado a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. A média cearense fica a frente somente do Maranhão (R$ 1.077) e é 59% menor do que a média nacional (R$ 2.069).

O rendimento domiciliar per capita (por cabeça) é a relação entre o total dos rendimentos domiciliares e o total dos moradores. Nesse cálculo são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes, como aposentadorias e benefícios do governo. Todos os moradores são considerados no cálculo.

As dez unidades da federação que ficaram acima da média em 2024 são localizadas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na comparação com 2023, Minas Gerais deixou de ficar acima da média e é, portanto, o único estado desse grupo que ficou abaixo desse patamar médio nacional.

O economista Vicente Férrer, membro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), entende que avalia que os dados da Pnad Contínua corroboram com a observação de que a economia cearense ainda precisa receber um nível maior de investimentos que seja capaz de aumentar a renda da população e criar alternativas aos programas sociais.

Vicente diz que as políticas social e de edução são exitosas, ao diminuir a extrema-pobreza e na formação de mão de obra mais qualificada, respectivamente, mas isso ainda não se reverteu na mudança do paradigma econômico e, por consequência, na qualidade dos empregos ofertados.

"É importante lembrar que 81% do nosso Produto Interno Bruto (PIB) vem dos setores de serviços, comércio e turismo, essa é a principal vocação econômica do Ceará. E o setor industrial, que tem empregos de maior qualidade, ainda representa pouco na geração de empregos", aponta.

Apesar de crescer no PIB em 2024, Ceará evoluiu menos na renda das famílias Crédito: AURÉLIO ALVES

A divulgação do rendimento per capita atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Os dados são repassados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Apenas nove estados e o DF têm renda por pessoa acima da média nacional

O Distrito Federal (DF) e nove estados apresentaram em 2024 rendimento médio domiciliar por pessoa acima da média do Brasil, que ficou em R$ 2.069.

O Distrito Federal lidera o ranking, com R$ 3.444, 66% acima do rendimento médio nacional.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 28, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A diferença entre o Distrito Federal e o Maranhão supera três vezes (3,19).

A liderança do DF é explicada pelo grande contingente de funcionários públicos na capital federal. Eles conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada.

O estado mais populoso do Brasil, São Paulo, figura na segunda posição, com rendimento domiciliar por pessoa de R$ 2.662. (Com Agência Brasil)

Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger? | Dei Valor



Mais notícias de Economia