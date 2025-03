Edital de R$ 191 mi do VLT Aeroporto-Castelão é publicado; governo quer conectar bicicletas e ônibus

Foto: Samuel Setubal ESTAÇÃO do VLT entre Aeroporto e Castelão terá percurso de 12 minutos e passará por cinco bairros

Com valor estimado em R$ 191 milhões para as obras, o edital do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que irá do Aeroporto Internacional Pinto Martins até a Arena Castelão foi lançado pelo Governo do Ceará.

Para o projeto já se prevê a integração com a mobilidade de Fortaleza, tanto com bicicletas quanto ônibus.



Trata-se do melhor desenho para incluir o Bicicletar e a promessa de campanha do prefeito da Cidade, Evandro Leitão (PT), de construir um miniterminal nos arredores do estádio.

Dos prazos, conforme o documento publicado, o início do acolhimento das propostas de empresas interessadas em executarem o VLT está marcado para o dia 20 de março de 2025.

A expectativa é que o processo licitatório seja concluído até julho deste ano, para a devida homologação e assinatura do contrato. A ordem de serviço para início das obras é esperada para agosto, com prazo estimado de 24 meses (dois anos) das intervenções, findando em 2027.

O aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 14, mostra que as propostas virtuais serão acolhidas até as 15h (horário de Brasília) do dia 15 de maio, no endereço www.comprasnet.gov.br, por meio do Nº 95017/2025.

Ao O POVO, Hélio Winston Leitão, secretário da Infraestrutura do Ceará, detalha que está em processo de agendar reunião com a Prefeitura sobre a integração da mobilidade em Fortaleza.

O encontro será para “coordenar o andamento da obra com a construção desse miniterminal. Já houve uma conversa inicial e foi muito positiva. (...) Estamos discutindo a integração de modais, como o uso de bicicletas, com o transporte público.”

Ele frisou que a Prefeitura tenta, inclusive, ajustar para que a construção desse terminal coincida com a obra deste ramal do VLT.

O gestor acrescenta que, ao se pensar o ramal, foi levado em conta o mínimo impacto em vias, visando, inclusive, melhorias nessa união de modais, para facilitar o transporte de pessoas. “A ciclofaixa que já tem não vai se perder, mas vai ser deslocada para atender ao projeto”, explicou.

Em relação ao edital, o modelo é do tipo concorrência eletrônica e menor preço. Isso significa que o governo pode conseguir uma proposta mais em conta que os R$ 191 milhões estimados. Valor este que sairá dos cofres públicos.

Para chegar a este montante previsto, Winston detalhou que a Seinfra usa como base a tabela de obras da Secretaria, que teve a última atualização realizada em 24 de outubro de 2023, com previsão de renová-la até o fim deste ano.

“Toda obra que fazemos no Estado é calculada com base nessa tabela. O valor estimado foi definido pela nossa equipe técnica, com engenheiros, arquitetos e calculistas. Esse valor contempla todas as obras, incluindo as duas novas estações”, detalhou o secretário, referindo-se à estação CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e à estação Castelão.

Questionado sobre prevenções a mudanças no custo da obra, Winston disse que este ramal do VLT é um projeto mais simples. Ele o compara, por exemplo, à Linha Leste do metrô de Fortaleza, que é toda subterrânea, o que dá um caráter maior de “muitas imprevisibilidades, como o tipo de solo que se vai encontrar.

“Às vezes, o projeto prevê um solo, mas no local encontra-se outro, o que pode gerar variações no custo e na execução da obra. No caso do Castelão, acredito que seja mais difícil haver essas variações, porque as interferências são mínimas. A obra não é subterrânea, não há desapropriações. Já previmos as interferências possíveis”, analisou.

O que ele cita de adaptações necessárias, é a necessidade de a Enel Ceará fazer o remanejamento de postes e fiação em algumas áreas. “Isso pode gerar algumas interferências no trânsito, com deslocamento de veículos ou até interrupções temporárias. Mas são interferências bem controladas.”

De mecanismos de controle, o gestor diz que faz o monitoramento das obras pessoalmente, mas que para isso colocará também dois fiscais e um supervisor diariamente nos locais. “Essa fiscalização, estou falando de tudo: fiscalização da execução da obra civil, mas também da execução orçamentária.”

Como será a obra do VLT Aeroporto-Castelão em Fortaleza

Anunciada em fevereiro pelo governador Elmano de Freitas (PT), a nova linha do VLT percorrerá os bairros Serrinha, Dias Macedo, Boa Vista, Castelão e Passaré, interligando as Avenidas Carlos Jereissati e Alberto Craveiro, em Fortaleza.

A estimativa do tempo de percurso entre o Aeroporto de Fortaleza e a Arena Castelão é de 12 minutos, com uma velocidade média do trem de 40 km/h, podendo chegar a 60 km/h.

Com o plano de expansão do Metrô de Fortaleza, está prevista a construção de um trecho com 5,1 quilômetros (km), incluindo mais de 3,2 km em elevado, além da construção de duas novas estações: Estação CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Estação Castelão.

Quando em operação, com dois VLTs em funcionamento, o trecho Aeroporto-Castelão terá capacidade para transportar cerca de 35 mil passageiros por dia.

A Estação Aeroporto também será conectada à Estação Expedicionários, permitindo a integração do Aeroporto e da Arena Castelão com os bairros como Parangaba, Montese, Aldeota, Papicu e Mucuripe.

“Turistas que virão para Fortaleza poderão se transportar para a região de maneira mais cômoda e segura. Isso irá fortalecer muito nosso equipamento esportivamente e culturalmente. Essa linha também será um diferencial importante para Fortaleza enquanto sede da próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027. Até o fim deste ano, vamos concluir a estação do Aeroporto e já teremos a obra do novo ramal para o Castelão em andamento”, destacou o governador Elmano de Freitas, à época do anúncio da nova linha do VLT.

Confira o resumo do edital de licitação do VLT Aeroporto-Castelão

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra/CE)

Modalidade: Concorrência Eletrônica n.º 20250001

Critério de julgamento: Menor preço por item

Base Legal: Lei Federal n.º 14.133/2021 e legislação estadual aplicável.

Finalidade: Contratação de empresa especializada para implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) no Ramal Aeroporto-Castelão

Cronograma

Início do acolhimento das propostas: 20/3/2025

Abertura das propostas: 15/5/2025, às 15h

Início da sessão de disputa de preços: 15/5/2025, às 15h

Valor estimado da contratação: R$ 191.008.605,92

Participação: Empresas devem estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

Não podem participar: empresas em insolvência, agentes públicos do órgão licitante, empresas estrangeiras não autorizadas a operar no Brasil, e outras restrições previstas na legislação.

Secretaria estuda implementar controle de obras no site da pasta

Um estudo para ser implementado até o primeiro semestre deste ano é a criação de um método de transparência, com a divulgação das obras do Ceará em estágios de execução física e orçamentária por meio do site da Seinfra.

“Estou tentando aprimorar o sistema, o que foi uma iniciativa nossa aqui. Colocamos no nosso site informações sobre nossas obras, algo que não havia antes. Quero aprimorar cada vez mais, inclusive, o andamento”, confirmou o secretário.

Ele disse que a ideia é que o cidadão possa acompanhar, por exemplo, se a obra executou 30% da parte física e o quanto já foi pago. “Estou trabalhando isso para aumentar a transparência. (...) Mas isso é algo que está para o primeiro semestre deste ano.”

Como está a obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza

O secretário da Infraestrutura do Ceará atualizou que a Linha Leste do Metrô de Fortaleza está com uma das tuneladoras a 200 metros e a outra a 300 metros da estação do Colégio Militar de Fortaleza, na Aldeota.

Ele disse que o aceleramento da obra se deu após análise junto com o governador e a empresa responsável, com imposições para a execução mais célere.

“A estação do Colégio Militar que é a primeira que a tuneladora vai chegar, por exemplo, está bem adiantada, já quase pronta para receber a tuneladora. O piso impermeabilizado e concretado para receber a tuneladora. A previsão é que a primeira tuneladora chegue entre 15 e 20 de abril. A outra está prevista para junho, está a 300 m”, explicou.

As obras da Linha Leste foram iniciadas oficialmente em meados de 2014, mas o projeto passou por uma série de problemas, como a mudança da empresa responsável, em 2016.

O atual governo teve inclusive que negociar e chegou a uma repactuação do contrato, incluindo termos que garantisse a retomada das obras com novas garantias e cronograma.

Antes de Winston na Seinfra, o projeto previa uma estação terrestre, a Tirol/Moura Brasil, e quatro subterrâneas: Central (Chico da Silva); Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu.

Agora a ideia é construir também as estações Catedral (Sé), Luiza Távora e Nunes Valente.

Além disso, há a intenção de estendê-la até a Messejana (tal como previsto no projeto original) e não mais apenas até o bairro Edson Queiroz.

O custo desta linha está em torno de R$ 2,1 bilhões (dos recursos do Novo PAC), dos quais R$ 1,1 bilhões virão via BNDES e R$ 1 bilhão pelo Orçamento Geral da União (OGU). Tem recursos também do Estado em contrapartidas.

Fiação subterrânea do polo gastronômico da Varjota prevista para agosto

Outra execução em Fortaleza é a fiação subterrânea na avenida Desembargador Moreira, que já está em andamento, porém, o secretário da Infraestrutura frisou que em época de chuva há um arrefecimento dos trabalhos devido aos riscos com os fios. Mas ele prevê a entrega nesta área para junho.

Com isso, estima este mesmo trabalho no polo gastronômico da Varjota para agosto deste ano.

Essas obras para a internalização subterrânea do cabeamento da fiação de energia e telecomunicações começaram no dia 25 de janeiro de 2025.

Outras áreas, como a avenida Aguanambi, a Praia de Iracema também vêm sendo estudadas para a modernização. Também entrariam o restante do Centro Histórico do município de Sobral, além de partes das cidades de Icó, Crato e Barbalha. As datas desses projetos, no entanto, não foram divulgadas.

Vale frisar que o trecho da Desembargador Moreira, que liga a Praça Portugal à avenida Beira Mar, está incluso no Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE) da Enel e tem um aporte de R$ 715 mil. As intervenções ocorrem em 775 metros da via.

Linha

A nova linha do VLT percorrerá os bairros Serrinha, Dias Macedo, Boa Vista, Castelão e Passaré, interligando as Avenidas Carlos Jereissati e Alberto Craveiro