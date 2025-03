Consumo das famílias afrouxa e pode frear economia no NE em 2025, diz FGV

Foto: Samuel Pimentel O MERCADO de trabalho teve uma melhora em 2024, mas os primeiros sinais de enfraquecimento já apareceram

A economia do Nordeste fechou 2024 com um crescimento acima da média nacional, impulsionada pelo comércio e serviços. No entanto, os sinais de desaceleração no consumo das famílias no último trimestre do ano levantam dúvidas sobre o ritmo da economia em 2025.

Com a política monetária contracionista e a Selic elevada, o crédito ficou mais caro, reduzindo o consumo e afetando setores-chave. O mercado de trabalho, que vinha em recuperação, já mostra sinais de arrefecimento.



As análises publicadas hoje e adiantadas ao O POVO constam do Boletim Macroeconômico, do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, pertencente ao Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), unidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

“O Nordeste cresceu consistentemente ao longo do ano, mas a desaceleração no fim de 2024 já indicava os desafios para 2025, especialmente por conta do impacto da Selic no consumo das famílias”, explica Isadora Osterno, doutora em Economia e pesquisadora do FGV/Ibre.



Panorama do Crescimento do Nordeste em 2024

Nordeste cresceu 4%, acima da média nacional (3,8%).

Em dezembro, crescimento foi de 4,9%, contra 2,4% do Brasil.

No comparativo mensal, o Nordeste avançou 0,6%, enquanto o Brasil recuou 0,7%.



Ela analisa que os estados do Nordeste vinham crescendo acima da média, mas ao longo dos boletins já se observa que esse ritmo vinha perdendo força nos últimos trimestres.



Setores que impulsionaram o crescimento



“A indústria do Nordeste teve um desempenho positivo, mas ainda ficou um pouco abaixo da média nacional, especialmente por conta da queda na indústria extrativa”, analisa Isadora.



Indústria



Crescimento de 2,5% no Nordeste, abaixo da média nacional (3,1%).



nacional (3,1%). Ceará e Rio Grande do Norte estão entre os três estados com maior crescimento industrial do país.



estão entre os três estados com maior crescimento industrial do país. A queda da indústria extrativa (-8,4%) limitou a expansão do setor.



Serviços e Comércio



Sergipe liderou o crescimento no setor de serviços (+7,1%).



no setor de serviços (+7,1%). Ceará (+0,9%) e Bahia (+1,1%) ficaram abaixo da média nacional (3,1%) .



. Comércio varejista cresceu acima da média nacional em todos os estados.



Paraíba teve o segundo maior crescimento no varejo do Brasil.



A pesquisadora acrescenta que o comércio e os serviços tiveram um desempenho muito positivo e estão diretamente ligados ao mercado de trabalho e à renda das famílias. “Esse crescimento foi um diferencial para a economia nordestina em 2024”, destaca a economista.



Mercado de Trabalho: queda do desemprego, mas alerta para 2025



Isadora ainda alerta que o mercado de trabalho no Nordeste melhorou muito em 2024, mas os primeiros meses de 2025 já indicam uma possível perda de fôlego



Taxa de desocupação caiu de 10,4% (2023) para 8,6% (2024).

Ceará teve a menor taxa de desemprego (6,5%), enquanto Pernambuco (10,2%) e Bahia (9,9%) tiveram as mais altas.

Saldo positivo de 330 mil empregos em 2024, mas janeiro de 2025 já mostra perda de 2.671 postos de trabalho.



Impacto da política monetária e do consumo das famílias



“O último trimestre de 2024 já mostrou um consumo das famílias mais negativo do que o esperado. Isso reflete diretamente a alta da Selic e a restrição ao crédito”, explica Isadora.



O consumo das famílias caiu 1% no último trimestre de 2024, puxando a desaceleração da economia.



no último trimestre de 2024, puxando a desaceleração da economia. Alta da Selic encareceu o crédito e reduziu o poder de compra.



e reduziu o poder de compra. Governo tenta mitigar os efeitos com crédito consignado para trabalhadores do setor privado.



Expansão da Sojicultura no Nordeste



“A sojicultura no Matopiba tem grande potencial para dinamizar as economias locais, mas precisa superar desafios climáticos e ambientais”, comenta Osterno.



A soja cresce no Matopiba A região do Matopiba é palco de conflitos entre o agronegócio e os povos tradicionais, como os indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O avanço da agropecuária na região tem provocado a destruição do meio ambiente e violações dos direitos humanos. (Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins), impulsionando a economia regional.

O que esperar para 2025?



Segundo a doutora, a tendência é que a economia do Nordeste siga o padrão do Brasil, com um início de ano mais fraco. O primeiro trimestre será crucial para entender como o consumo e o crédito vão se comportar.



A economia do Nordeste deve seguir a tendência nacional de desaceleração no início do ano.

O desempenho do primeiro trimestre de 2025 será fundamental para entender o ritmo da economia.



A manutenção da Selic elevada pode continuar reduzindo o consumo das famílias e impactar o setor de serviços.

