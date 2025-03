Com nova atração, Beach Park projeta ampliar em até 15% movimentação no parque

Foto: João Filho Tavares MONTANHA-RUSSA aquática tem 28 metros de altura

O Beach Park inaugurou ontem uma nova atração, o Surreal, considerada a montanha-russa aquática mais alta do mundo. Com o investimento, da ordem de R$ 30 milhões, o grupo tem a expectativa de aumentar entre 10% e 15% tanto o movimento de visitantes, quanto o faturamento do parque nos próximos 12 meses.

“A estratégia é sempre renovar o Aquapark, trazendo novidades que façam os turistas voltarem e permanecerem mais tempo no destino”, afirmou Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, reforçando que a atração difere de outras já em funcionamento no parque. "Estamos entusiasmados com a inauguração do Surreal, sem dúvidas a maior e mais emocionante atração já criada na história do Beach Park", afirmou.

Como funciona o brinquedo?

Com tecnologia que emprega jatos d’água para criar subidas e descidas únicas, o equipamento tem 28 metros de altura e uma temática que remete ao surfe e suas manobras radicais. Utilizando boias duplas, os visitantes são impulsionados por jatos d’água a velocidades de até 42 km/h, em um percurso de aproximadamente 1,15 minutos de subidas, descidas e curvas que imitam movimentos das ondas.

Confira galeria de fotos da inauguração

FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 20-03.-2025 Inauguração da nova atração do Beach Park, o Surreal (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares

A inauguração, que integra as comemorações de 40 anos da empresa, ocorreu em evento exclusivo para convidados. Dentre estes, os surfi stas Gabriel Medina e Pedro Scooby, além de Douglas Silva,

José Loreto, Sheron Menezzes, Alane Dias e Luísa Perissé.

Recentemente, o grupo ampliou a atuação no setor de entretenimento e turismo com o Arvorar, novo parque com temática ambiental localizado também em Aquiraz, a vinte minutos do Beach Park.

Outra aposta está na administração dos restaurantes e do Píer da Beira-Mar, um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. “A Beira-Mar é o local mais visitado do Ceará e o segundo maior ponto turístico do estado. Para nós, faz todo sentido estarmos lá, pois enxergamos uma grande oportunidade de operação em um ambiente que consideramos um dos mais bonitos do Brasil e talvez do mundo”, afirma Pascoal.



O contrato de administração do píer e dos espigões terá duração de 16 anos, mas a previsão de entrega do espaço ainda não está definida. “Estamos revisando a parte de engenharia. Apesar de ser uma obra pequena, ela é muito específica. Então, ainda não temos uma data de inauguração fechada”, explica.



Modelo de financiamento e futuro do Beach Park



Questionado sobre uma possível abertura de capital, o CEO descarta a possibilidade no curto prazo. “A bolsa não tem IPOs há cerca de dois anos, então isso não está no nosso horizonte”, afirma.



Olhando para o futuro, a estratégia do Beach Park para se manter competitivo entre os principais destinos turísticos do Brasil é continuar inovando. “Estamos sempre investindo em novas atrações, renovando o parque e expandindo nossa estrutura. Esse é o nosso compromisso para que os turistas tenham novas experiências, retornem e fiquem mais tempo. Queremos continuar sendo referência no turismo brasileiro, e para isso, a inovação precisa ser constante”, conclui Pascoal.



Rádio O POVO CBN: Confira as notícias do O POVO da Tarde

Mais notícias de Economia