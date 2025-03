IR 2025: declaração pré-preenchida estará disponível a partir desta terça, 1º

Foto: © Joédson Alves/Agência Brasil Os que optarem por essa ferramenta terão prioridade na restituição do Imposto de Renda

Os contribuintes brasileiros poderão acessar a partir desta terça-feira, 1º, a declaração pré-preenchida do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025.

A ferramenta, que simplifica e agiliza o preenchimento da declaração, contou com mudanças neste ano. Isso porque alguns campos foram excluídos para facilitar o processo.

Por exemplo, o título de eleitor, informações de consulado ou embaixada para residentes no exterior, número de recibo da declaração do ano anterior para as declarações digitais e mudanças na ficha de bens e direitos.

Os que optarem por essa ferramenta terão prioridade na restituição, especialmente se selecionarem a opção de pagamento via Pix.

A integração com o sistema gov.br tem o objetivo de tornar o processo menos burocrático e vem se popularizando nos últimos anos.

Em 2023, apenas 23,9% utilizaram esse recurso enquanto, em 2024, a porcentagem subiu para 41%. A expectativa para 2025 é de que chegue em 57%.

Quais informações estarão disponíveis na declaração pré-preenchida?



O sistema da Receita Federal já preenche muitos dados automaticamente, reduzindo erros e inconsistências, ajudando na revisão antes da confirmação das informações ao invés de preenchê-las manualmente. Confira:

Dados da declaração anterior (identificação, endereço)

Rendimentos da DIRF, DIMOB, DMED e Carnê-Leão Web

Rendimentos isentos por moléstia grave e códigos de juros

Restituições recebidas no ano-calendário

Contribuições à previdência privada

Saldo de contas bancárias e investimentos

Imóveis e doações efetuadas no ano-calendário

Informação de criptoativos

Contas bancárias e fundos de investimento ainda não declarados

Contas bancárias no exterior

Prazo termina no dia 30 de maio

O prazo para entregar a declaração termina no dia de 30 de maio. O órgão estima receber 46,2 milhões declarações do tributo este ano, o que representará um acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões.

As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a enviar a documentação.

Já quem recebe até dois salários mínimos mensais durante 2024 está dispensado de fazer a declaração, salvo se se enquadrar em outro critério de obrigatoriedade. Neste primeiro momento, os contribuintes não terão a declaração pré-preenchida para agilizar a entrega.

Veja quem precisa declarar o Imposto de Renda:

Rendimentos acima de R$ 33.888: quem recebeu rendimentos tributáveis, como salário, férias, aposentadoria ou pensão por morte, acima de R$ 33.888 é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda.

quem recebeu rendimentos tributáveis, como salário, férias, aposentadoria ou pensão por morte, acima de R$ 33.888 é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda. Atividade rural: é obrigatória a declaração para quem teve receita bruta acima de R$ 169.440 ou pretende compensar prejuízos de 2024 ou anos anteriores.

é obrigatória a declaração para quem teve receita bruta acima de R$ 169.440 ou pretende compensar prejuízos de 2024 ou anos anteriores. Investimentos fora do país

Valores de imóveis: quem tem imóveis e os valores foram atualizados no final de 2024, com o pagamento de um imposto sobre ganho de capital diferenciado de 4%, também está obrigado a declarar

quem tem imóveis e os valores foram atualizados no final de 2024, com o pagamento de um imposto sobre ganho de capital diferenciado de 4%, também está obrigado a declarar Residente no Brasil: quem passou à condição de residente no Brasil em 2024 também deve apresentar a declaração do Imposto de Renda.

Se eu não declarar o IR, o que ocorre?

As sanções para quem não entrega a declaração vão desde multa mínima de R$ 165,74 a 20% do imposto devido até a alteração do CPF para "pendente de regularização" pela Receita Federal, o que impede o contribuinte de realizar transações bancárias.

