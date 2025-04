Organizações sociais do Ceará já investiram R$ 6,5 milhões, aponta Gife

Foto: João Filho Tavares GUSTAVO Bernardino defende descentralização do investimento social privado

As organizações do Ceará movimentaram cerca de R$ 6,5 milhões de recursos, segundo o Censo Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) 2022-2023, que trata do panorama da filantropia no Brasil.

Os dados foram apresentados durante o encontro da Rede de Investidores do Ceará, realizado na sede do O POVO nesta quinta-feira, 3. Também foi divulgado o Guia de colaboração entre o Investimento Social Privado (ISP) e a Gestão Pública.

Ao todo, 137 entidades associadas ao Gife, incluindo a Fundação Demócrito Rocha (FDR), responderam ao Censo, coletado entre abril e maio de 2023. O número equivale a 82% do número total de membros da entidade.

Entre os tipos de instituições, estão as empresariais, independentes, familiares e empresas. No Brasil, o valor total investido foi de R$ 4,8 bilhões, configurando um aumento de 20% em relação ao número registrado na edição anterior.

Para o diretor da FDR, Marcos Tardin, o evento é uma espécie de preparação para o Congresso Gife, que ocorrerá entre os dias 7 e 9 de maio em Fortaleza.

"Um ponto muito interessante é que o evento também tem o objetivo principal de apresentar este guia para os envolvidos na proposta. Enfim, para nós, este é um momento muito importante de conexão e de estímulo às iniciativas do terceiro setor."

Também pontua que essas ações precisam ser mais fortalecidas dentro do Estado. Já Gustavo Bernardino, gerente de programas no Gife, avalia que a atuação das instituições ainda é muito focada na Região Sudeste, com a concentração de 72%.

Além disso, explica que investimento social privado não deve ser confundido com responsabilidade social corporativa.

"Enquanto o Gife se concentra na mobilização de recursos para ações sociais com interesse público, a responsabilidade social corporativa abrange temas relacionados à ética empresarial, como combate ao trabalho escravo na cadeia de fornecimento."

Quais são os focos de atuação?

O Censo Gife ainda analisou os focos de atuação dos investidores sociais, analisando os temas prioritários dos associados. A educação continua como o maior direcionamento das fundações, assim como apresentado na edição anterior do levantamento.

A área foi apontada por 71% dos respondentes do Censo 2022-2023, valor equivalente à soma das áreas de educação não-formal, desenvolvimento local, territorial e/ou comunitário e educação formal. Porém, o número vem caindo, já que, em 2016, o percentual era de 84%.

Sobre o valor investido, os números também se concentram no setor da educação, com R$ 2 bilhões investidos (42% de todo o recurso investido em 2022), seguido pela área de cultura e artes, com R$ 420 milhões de reais.

Conforme o Gife, a região Sudeste concentra a maior atuação das organizações. Entre as 137 respondentes, somente quatro têm sede no Nordeste: duas na Bahia e duas no Ceará (Fundação Demócrito Rocha e Instituto de Música Jacques Klein).

13º Congresso Gife



Fortaleza será o centro das discussões da área filantrópica em 2025, entre 7 e 9 de maio, ao sediar o 13º Congresso Gife.

O evento vai reunir lideranças do setor, representantes da sociedade civil, do poder público e acadêmicos por meio de debates, painéis e trocas de experiências. Os detalhes estão no site (www.congressogife.org.br/2025).

Esta é a primeira edição fora de São Paulo, com o tema “Desconcentrar Poder, Conhecimento e Riqueza”. O objetivo é apontar soluções para desafio mundial de enfrentamento a desigualdades e emergências climáticas.

AO VIVO: Como a filantropia ajuda a enfrentar as tragédias brasileiras



Mais notícias de Economia

Congresso

Para saber mais detalhes sobre o 13º Congresso Gife, acesse: www.congressogife.org.br/2025