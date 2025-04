Movimentação do Porto de Fortaleza cresceu 55,8% em fevereiro

Foto: FCO FONTENELE MOVIMENTAÇÃO no Porto de Fortaleza foi o que mais se destacou dentre os portos públicos

A movimentação de cargas do Porto de Fortaleza, também conhecido como Porto do Mucuripe, cresceu 55,8% em fevereiro de 2025, período em que registrou 400 mil toneladas. Os dados fazem parte do relatório divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Levando em consideração os portos brasileiros, o fluxo foi de 12,4 milhões de toneladas de contêineres, o melhor já registrado no mês. O valor representa crescimento de 9,26% em relação ao igual período de 2024.

Cerca de 70% da carga, equivalente a 8,6 milhões de toneladas, foi transportada em longo curso. Outros 30% (3,7 milhões) seguiram por cabotagem. Além disso, a carga geral operou 5,1 milhões de toneladas, com alta de 6,54% na comparação com fevereiro do ano anterior.

Nos portos públicos, a movimentação foi de 35,5 milhões de toneladas de cargas, o que representa uma oscilação inferior de 0,48%.

Já nos terminais privados, a movimentação foi 7,18% inferior aos dados apurados em fevereiro de 2024. O setor movimentou 61,6 milhões de toneladas de cargas.

Milho, bauxita e fertilizantes se destacam

Entre os produtos, os destaques do mês ficaram com milho, bauxita e fertilizantes, que tiveram altas expressivas no período. Com elevação de 41,5% no segundo mês do ano, o milho apresentou o melhor resultado. Foram 1,2 milhão de toneladas do produto escoados pelos complexos portuários.

Bauxita, com 2,7 milhões de toneladas transportadas e crescimento de 13,09%, e fertilizantes, com movimentação de 3,2 milhões de toneladas e variação positiva de 13,05%, fecharam a lista dos três itens mais movimentados em fevereiro.

Alex Ávila, secretário Nacional de Portos, destacou que o Ministério de Portos e Aeroportos possui um planejamento estratégico para atender à demanda que os portos brasileiros terão nos próximos anos.

"Para ampliar o escoamento dos produtos brasileiros nos nossos portos, nós estamos com uma carteira robusta de empreendimentos. Nos próximos dois anos, vamos leiloar 44 terminais nos principais portos brasileiros. Com investimento da ordem de R$ 15,4 bilhões, que vai gerar desenvolvimento econômico e social", indicou.

Com informações da Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Privado

Dentre os 20 terminais privados, o de São Francisco Do Sul (SC) foi o que apresentou maior alta, de 37,44%