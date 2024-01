Nova empresa de cabotagem inicia operação No Brasil

Foto: Arquivo Norcoast/Divulgação Navio da Norcoast, que vai iniciar operações de cabotagem entre Santos e Manaus, passando por Paranaguá, Suape e Pecém

Dominado por três empresas há pelo menos 15 anos, o transporte via cabotagem (fluxo de cargas entre portos de um mesmo país) no Brasil terá a partir de 6 de fevereiro mais um concorrente: a Norcoast. A empresa é uma joint venture formada pela brasileira Norsul e a alemã Hapag-Lloyd (50%-50%), e diz ter no Porto do Pecém um ponto estratégico para a atuação multimodal - com a qual espera ser mais competitiva no mercado brasileiro.

O terminal cearense será ponto de parada nos dois sentidos operados pela companhia, que parte de Santos (SP), vai a Paranaguá (PR) e sobe, passando por Suape (PE), Pecém (CE) e Manaus (AM). Cada uma das quatro embarcações afretadas pela companhia tem capacidade de 3,5 mil TEUs (medida equivalente a 20 pés usada para mensurar a capacidade de contêineres) e valor de mercado estimado em US$ 45 milhões. Os navios terão ainda bandeira e tripulação brasileiras. Serão 168 tripulantes, além dos 120 profissionais contratados para a operação.

"Particularmente, eu acredito que Pecém é um porto de potencial de crescimento muito grande. Tem um polo tecnológico muito interessante, de sustentabilidade e transição energética. O Ceará tem um projeto que, ao meu ver, é muito alinhado com a navegação. Falo do hub de hidrogênio verde. Isso tem conexão muito grande e vai fazer com que de fato a cabotagem e a própria Norcoast invista cada vez mais no Estado do Ceará, especificamente no Porto", projetou Gustavo Paschoa, CEO da empresa, à coluna.

Já de partida, o executivo conta de um contrato fechado "com um grande cliente" no Estado. O serviço, revela, envolve ainda parte da ferrovia Transnordestina em operação e tem como destino o interior de São Paulo. Ou seja, vai sair de trem da origem, embarcar nos navios em Pecém, desembarcar em Santos, e ser levado via rodovia para o destino. O sigilo ainda é mantido por exigência do contrato.

Mas Paschoa afirma ter mapeado negócios nos setores de eletroeletrônicos, duas rodas, proteína animal, varejo, químico e plásticos para o início das operações, além de estar de olho no aço siderúrgico. A estimativa da Norcoast é de, em 2026 ou um pouco antes, chegar a R$ 1 bilhão de faturamento.

Oportunidades para alcançar a marca, observou o CEO, não devem faltar no futuro próximo. Paschoa aponta a crise nos canais de Suez (Egito), onde ataques em represália a Israel acontecem, e Panamá, por conta da seca, como motivo de aumento de fluxo nos portos brasileiros.

A ideia é que grandes embarcações usem portos brasileiros para desembarcar cargas, as quais sejam levadas ao destino final via cabotagem. "A gente vê o Nordeste como grande beneficiário disso", disse, ressaltando o papel do Pecém.

Um novo decreto estadual enviado à Assembleia Legislativa promete impulsionar a carcinicultura cearense, ao isentar pequenos produtores da taxa de credenciamento e desburocratizar operações internas e interestaduais. O documento foi enviado pela Sefaz, após tratativas com representantes do setor e Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará.

O iFood lançou exclusivamente em Fortaleza um programa para oferecer refeições por até R$ 19,99, tanto no almoço quanto no jantar. O chamado iFood Hits mira a captação de usuários da classe C para o aplicativo. Até agora, 168 restaurantes aderiram à iniciativa, incluindo o Tempero da Aldeia que produz 18 mil marmitas no mês.

A Ceneged contou com executivos da Qair Brasil e da Enel Ceará no planejamento estratégico de 2024. A empresa cearense tem atuação nacional, conta com 5 mil colaboradores e projeta a expansão para este ano ancorada nos princípios ESG e objetivos de desenvolvimento sustentável.

22 por cento foi a expansão do Campo Ouro Verde após contrato fechado com a rede Atacadão, que vai substituir as bandeiras Carrefour em Fortaleza. O negócio vai permitir o fornecimento de hortaliças e folhagens em Fortaleza, Maracanaú e Sobral, no Ceará, e mais quatro lojas em Teresina, no Piauí.