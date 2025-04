Energia elétrica terá redução média de 2,1% no Ceará

Foto: FCO FONTENELE REDUÇÃO da tarifa terá efeito em todas as faixas de consumo

Pelo segundo ano consecutivo, a tarifa de energia elétrica dos cearenses ficará mais barata. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste médio negativo de 2,1%.

A medida entra em vigor na próxima terça-feira, 22, e impacta cerca de 3,9 milhões de unidades consumidoras da Enel Distribuição Ceará espalhadas nos 184 municípios cearenses.

Entenda o cálculo do reajuste

No processo de Reajuste Tarifário Anual (RTA), a empresa informou que os custos que mais impactaram o reajuste foram os gastos com atividades de distribuição, transmissão e aquisição de energia elétrica, além do pagamento de encargos setoriais.

Entre os segmentos de consumidores, aqueles ligados à alta tensão (indústria e grandes estabelecimentos comerciais) terão a maior queda na tarifa, de 2,84%. No segmento de baixa tensão, que engloba clientes rurais, comerciais, poder público e residenciais, por exemplo, o reajuste médio foi de -1,89%.

Já em relação aos consumidores residenciais de baixa renda, que possuem tarifa própria (consumidores residenciais B1), o percentual foi de -1,98%.

Diferimento tarifário

Os percentuais de reajuste de 2025 foram possíveis a partir da implementação de diferimento tarifário (mecanismo que permite adiar parte dos reajustes tarifários para evitar impactos bruscos nas contas de luz dos consumidores), que soma R$ 532,8 milhões, com o intuito de reduzir a volatilidade tarifária entre o processo corrente e o próximo processo.

Este foi um dos pleitos da Enel Ceará apresentados à Aneel para o Reajuste Tarifário de 2025. Além disso, foi pedido o reconhecimento de perdas econômicas causadas pela Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD) - ocorrido a partir de erro de cálculo da Enel Ceará no reajuste do ano passado, o que não foi acatado.

Após a relatoria da Aneel analisar o pedido de diferimento, houve solicitação de manifestação do Conselho de Consumidores da Enel Ceará (Conerge), o qual se manifestou a favor da proposta, o que permitiu à Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica (STR) da Aneel consolidar o cálculo do RTA de 2025.

O cálculo do diferimento chegou a esse valor porque em 2025 o consumidor cearense teria acesso indireto a créditos de PIS/Cofins (que somam R$ 376,8 milhões), a valores resultantes da quitação da Conta Escassez Hídrica (quase R$ 75 milhões) e da Conta Covid (mais de R$ 81 milhões).

Na prática, o consumidor "empresta" o valor para que a distribuidora abata, com juros, o reajuste previsto para o ciclo posterior. Segundo cálculos iniciais da Aneel, com dados da Enel, o reajuste previsto para 2025 seria negativo em 8,75%. No próximo ano, no entanto, as tarifas poderiam subir, em média, 17,6%.

Com a implementação do mecanismo de diferimento da tarifa, que funcionará com base na taxa Selic, a redução das tarifas neste ano foi menor, enquanto o percentual de alta do próximo ano foi atenuado, e agora é projetado em 1,63%.

O diretor de Regulação da Enel Brasil, Hugo Lamin, destaca que a medida gera maior previsibilidade ao mercado local e evita um peso inflacionário sobre o orçamento das famílias a partir de 2026. "Esses R$ 533 milhões que seriam abatidos em 2025, passam a compor esse deferimento. Ao invés de abater agora, a Enel Ceará vai abater no próximo ano. E daí conseguimos reduzir a volatilidade, aquela grande oscilação (até então prevista)", afirma.

Para o economista do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, o impacto positivo para as famílias e as empresas é importante enquanto o cenário atual é de aceleração da inflação. "A energia elétrica tem um peso muito grande nas despesas familiares, então essa redução na tarifa pode liberar recursos para outras necessidades. No lado das empresas, a energia mais barata impacta positivamente na produção e ajuda a conter os preços de certos produtos", comenta.

REAJUSTES

A Aneel aprovou ontem também os reajustes da Neoenergia Coelba (Bahia), com alta de 2,05%; da Neoenergia Cosern (Rio Grande do Norte), com queda de 0,32%; da Energisa Sergipe, de alta de 7%; e Energia Mato Grosso do Sul, de alta de 1,33%

OS INVESTIMENTOS PREVISTOS PELA ENEL NO CEARÁ

