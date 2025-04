Mercado de ovos: Cialne confirma proposta para compra da Granja São José

Foto: Anderson Gama/Divulgação/Cialne Empresa quer se tornar terceira maior produtora nacional do setor avícola

A Companhia de Alimentos do Nordeste, a Cialne, confirmou em nota oficial à imprensa que apresentou proposta vinculante para a compra da Granja São José.

A Cialne, empresa cearense que projeta faturar R$ 1 bilhão em 2025, afirmou no comunicado que “a conclusão da operação está sujeita à verificação de condições precedentes usuais em transações desta natureza, incluindo a obtenção de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de outras aprovações regulatórias aplicáveis”.

No informe, a Cialne, fundada em 1966, diz ainda que manterá o mercado, os fornecedores e os parceiros informados sobre os desdobramentos da negociação e destaca os principais pontos fortes da Granja São José, grupo paulista fundado em 1967, localizada na cidade de Amparo, lembrando que o grupo é especializado em ovos férteis e pintos de 1 dia (criados para se tornar aves reprodutoras).

“Com uma infraestrutura moderna, a granja [ São José ] opera com rigorosos protocolos de biossegurança e controle sanitário, garantindo a uniformidade genética e o desempenho zootécnico dos lotes. Atualmente, conta com unidades nas cidades de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Altinópolis, Batatais, além da sede em Amparo, atendendo de forma regular e confiável produtores e integradoras do setor avícola”, detalha a Cialne, na nota.

A eventual aquisição da Granja São José seria mais uma etapa do processo de expansão da Cialne que, atualmente, mantém quatro unidades no Ceará (Fortaleza, Paracuru, Maranguape e Ubajara) e gera 1.091 empregos, além de contar com 25 unidades de distribuição no Estado. Em dez municípios, a Cialne atua com o chamado regime de avicultura integrada e trabalha também com a tecnologia de ovos férteis com controle sanitário e biosseguridade.

A projeção de faturamento para este ano é quase o dobro do registrado em 2023, por exemplo, quando ficou em R$ 567,6 milhões. A produção anual é de 74 milhões de quilos de frango de corte. O grupo também começou a exportar, há cerca de dois anos, ovos férteis para países da América Central e da África.

Além de frango para corte, ovos férteis e pintos matrizes, o grupo atua também nos ramos de ração para aves, venda de frangos vivos, gado leiteiro e produção de derivados do leite, com a marca Sabor & Vida, como destaque. Saindo do agronegócio, o grupo também investe nos ramos imobiliário e de energias renováveis.

Para 2025, a ideia da empresa é expandir a atuação em Paraipaba e Maranguape, gerar 1.300 empregos, alcançar a marca de 2 milhões de galinhas matrizes e se tornar a terceira maior produtora do País.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia