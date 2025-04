Semana Santa deve movimentar R$ 280 milhões no Ceará, projeta Setur

Foto: FERNANDA BARROS Semana Santa no Ceará deve movimentar R$ 280 milhões

O feriado da Semana Santa, que neste ano se une ao do Tiradentes e ocorrerá dos dias 18 a 21 de abril, deve movimentar R$ 280 milhões na economia cearense, segundo projeta a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE).

A expectativa é que o Estado receba 155 mil turistas, montante 15,4% maior do que o registrado em relação à igual período de 2024.

Além disso, a Setur também estima uma ocupação hoteleira 7,8% mais alta do que a observada no ano passado, com o setor no Estado alcançando o uso de 86,2% das hospedagens ofertadas.

Esse cenário, para o secretário de Turismo, Eduardo Bismarck, demonstra que as ações realizadas para a promoção do Ceará estão gerando resultados.

“O governador Elmano (PT) tem coordenado pessoalmente nossos processos, estabelecendo metas de desenvolvimento. Desse modo, seguimos trabalhando para que o número de turistas cresça cada vez mais”, destaca o titular da pasta.



