Preço comparado: Pescados e vinhos variam até 251,73% nos valores em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Procura por pescados aumenta 20% na Semana Santa

O fortalezense pode pagar até 251,73% mais caro na hora de escolher um pescado para consumir durante as celebrações da Semana Santa.

É o que aponta pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) que consultou mercados e supermercados da Capital, com análise do jornalismo de dados do O POVO, por meio do projeto Preço Comparado.

A maior diferença foi encontrada no quilo do filé de bacalhau, que pode ser encontrado a R$ 53,99, no Centerbox, ou a até R$ 189,90 no Supermercado Pinheiro.

