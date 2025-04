Elmano negocia investimentos para o Ceará na China; entenda

Foto: Lucas Almeida/Gov. Estado do Ceará ELMANO encontrou com a diretoria da PowerChina, em Xangai

Com o objetivo de negociar novos investimentos no Ceará, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), inicia nesta terça-feira, 22, agenda oficial na China.

Um dos compromissos principais do político no país asiático será a busca de empresas para Polo Automotivo de Horizonte, município distante 43,45 km de Fortaleza, com a participação em uma das maiores feiras automobilísticas do mundo e a visita a fábricas de empresas no País.

“Estamos aqui muito animados, com muita expectativa para poder dar esse grande anúncio concreto de implementação do Polo Automobilístico. E vamos conversar com outros investidores aqui na China, buscando aproveitar oportunidades para o desenvolvimento econômico e social do Ceará”, destaca o governante.

A “Auto Shangai 2025: embracing innovation, empowering the future” será realizada em Shangai e reúne companhias de mais de 20 países para exposição de novos modelos de veículos de energia.

Para o governador, a participação do Ceará representa uma oportunidade estratégica para atrair investimentos e ampliar parcerias com empresas do setor, conforme antecipou O POVO em publicação no dia 14 de abril, após entrevista exclusiva.

“O objetivo é fortalecer o polo automobilístico cearense, em Horizonte, que abrigará a primeira planta multimarcas do Brasil. O empreendimento deve impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado e gerar empregos qualificados para os cearenses”, frisou.

Na agenda oficial de ontem, o governador se reuniu com a diretoria da PowerChina, uma das líderes globais nos setores de infraestrutura e energia limpa. A empresa já mantém operações no estado, com a instalação de um parque solar em Mauriti, que recebeu investimento superior a R$ 1,8 bilhão.

Durante o encontro, Elmano discutiu a possibilidade de novos investimentos da multinacional chinesa no Ceará. “A reunião foi bastante produtiva. Discutimos novas parcerias e a ampliação dos investimentos da PowerChina em nosso estado. Isso representa mais desenvolvimento econômico e geração de empregos para os cearenses. Seguiremos trabalhando por mais oportunidades para o nosso povo”, afirmou o governador.

Ele também se reuniu com o Consulado do Brasil em Xangai para pautar parcerias comerciais entre os países.

Missão

O presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Romeu Aldigueri, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, também integram a comitiva cearense