Contratação para Polo Automotivo do Ceará começará em julho

Foto: Aurelio Alves/O POVO ESPAÇO onde funcionou a Troller, em Horizonte, foi desapropriado para virar polo fabril

As contratações de mão de obra para a produção de veículos do Polo Automotivo de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), começam ainda em julho deste ano, segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Em viagem à China para atrair empresas ao empreendimento, ele disse que o vice-presidente e acionista da Comexport, Rodrigo Teixeira, anunciou essa previsão sobre a admissão de mão de obra.

O chefe do Executivo estadual se encontrou com o gestor da montadora, que é a empresa âncora do Polo Automotivo, durante a “Auto Shanghai 2025: embracing innovation, empowering the future”, uma das maiores feiras automobilísticas do mundo, que reúne empresas de mais de 20 países para exposição de novos modelos de veículos movidos a energia elétrica.

“Gostaria de testemunhar o esforço do Governo do Ceará de tornar realidade esse sonho que é ter o polo automotivo. E devemos iniciar a contratação dos cearenses para trabalhar no polo automotivo já a partir do mês de julho”, frisou Elmano.

O anúncio da contratação de mão de obra foi realizado ainda em Xangai, onde a comitiva cearense se encontra para prospectar outras investidoras para o polo.

Acompanham o governador o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira; o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri; o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias; e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

A Comexport é quem vai iniciar o Complexo Industrial Multimarcas, que será contemplado pela nova lei do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal.

A expectativa é que a empresa comece a produção de veículos, partes e peças para venda no mercado interno e exportação, em 2025. Além disso, estão previstos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no polo.

Outro ponto é que a companhia é considerada a maior de comércio exterior e cadeia de suprimentos (supply chain) do Brasil. Marcas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche, entre outras, operam no Brasil por meio dela.

Em suma, será a primeira planta multimarcas do País, responsável pela produção de 80 mil veículos por ano e pela geração de 9 mil empregos quando avançar nos investimentos. Serão montados até seis novos modelos de veículos, de híbridos a elétricos.



Somente na primeira fase, para reativação da produção, serão investidos R$ 400 milhões e gerados mais de 250 empregos formais.

Atualmente, o movimento do Executivo estadual é o de ampliar o complexo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol).

O terreno é onde estava localizada a antiga fábrica da Troller que foi fechada em 2021 e que foi entregue ao Estado pela Ford em setembro de 2024.

Por ora, o governo confirma três marcas com acordos firmados para montagem de veículos híbridos e elétricos no Ceará.

Governo se reúne com representantes da JAC Motors

Na China para fomentar o Polo Automotivo de Horizonte, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), teve encontro também com representantes da marca JAC Motors.

No estande que mantém na "Auto Shangai 2025", único espaço do Brasil no evento, ele se reuniu com a empresa chinesa, a maior fabricante de veículos comerciais leves do país asiático.

Procurado, o Executivo não quis comentar sobre o encontro. Porém, em vídeo publicado ontem, direto da feira em Xangai, dá para ver dois momentos com o representante da JAC Motors. Um foi em reunião no estande cearense, em que o terno de um dos participantes tem o símbolo JAC, e o outro foi em um momento para foto posada, com o governador, inclusive, segurando a miniatura de um caminhão com a insígnia JAC.

A varejista Grupo SHC é quem representa a JAC Motors no Brasil e assinou contrato de representação para o mercado brasileiro. A empresa preparou-se durante um ano e meio, realizando testes de longa duração dos primeiros automóveis para adaptá-los às condições brasileiras e, simultaneamente, iniciou a construção de 50 concessionárias, que seriam inauguradas no mesmo dia: 18 de março de 2011.

Naquele ano, a JAC chegou a anunciar a construção de uma fábrica em Camaçari (BA), com capacidade para produzir 100 mil veículos por ano, mas a alta de 30 pontos percentuais na alíquota do IPI acabou esse plano.

Em dezembro de 2017, o Grupo SHC falou do projeto de fábrica em Itumbiara (GO), mas que também não houve concretização. Na conversa com o governador e o representante da JAC, dá para ver pelo vídeo que também teve atuação nas conversas o vice-presidente e acionista da Comexport, Rodrigo Teixeira