Com R$ 3 bilhões em dívidas, 2 em cada 10 empresas estão inadimplentes no Ceará

O Ceará contava com duas em cada dez empresas inadimplentes em fevereiro de 2025, o equivalente a 26,6% do total de companhias ativas no Estado, somando R$ 3,3 bilhões em dívidas, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian.

No local, 167.931 empresas estavam inadimplentes, com um ticket médio de R$ 3.036,14 por débito. Em média, cada organização acumulava seis pendências financeiras, somando um total de 1,1 milhão de dívidas negativadas e uma média geral de R$ 20.031,58 por empresa.

O economista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Érico Veras Marques, observa, ao analisar os dados, um crescimento tanto no número de empresas cearenses inadimplentes quanto no volume da dívida negativada entre igual período de 2024 e 2025.

“Nós temos, em fevereiro de 2024, 159.381 empresas (inadimplentes) e, em fevereiro de 2025, 167 mil, um crescimento aproximado de 5% em termos de número de empresas. (...) O volume da dívida negativada, que era de R$ 2,8 bilhões, foi para R$ 3,3 bilhões”, detalha.

Apesar de o ticket médio da dívida também ter subido de R$ 2.766,23 para R$ 3.036,14 no período, nota-se estabilidade no percentual de empresas inadimplentes. Este montante era de 26,4% em fevereiro de 2024 e ficou em 26,6% em fevereiro de 2025.

“O estado com menor inadimplência é Santa Catarina, com 24,4%. Ou seja, nós estamos abaixo da média nacional, que estaria na ordem de 30%, aproximadamente. Então, embora com crescimento, nós estamos numa situação melhor do que a de outros estados”, diz.

No Brasil, o número de instituições inadimplentes foi de 7,2 milhões em fevereiro de 2025. Este é o maior montante registrado desde o início da série histórica – em 2016 –, representando 31,6% do total de empresas do País. A pior situação está em Alagoas, com 40,9%.

O valor dos débitos somou R$ 164,2 bilhões, batendo recorde como o maior volume desde o início do levantamento. Foram registradas 52,2 milhões de dívidas no segundo mês do ano, em que cada empresa brasileira possuía, em média, sete débitos.

A maior parte das companhias negativadas no País estava relacionada aos setores de serviços (52,8%), comércio (35%), indústria (8%) e outros (3,3%). Não houve recorte por Unidade da Federação em relação aos segmentos analisados pelo estudo.

Todavia, o levantamento mostrou que o Ceará continha 157,9 mil micro e pequenas empresas inadimplentes em fevereiro deste ano em números absolutos, enquanto o Brasil somava 6,7 milhões. A área foi responsável por puxar a inadimplência local e nacionalmente.

A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, vê “sinais de dificuldades financeiras em um cenário marcado por juros elevados, restrição ao crédito e desaceleração econômica.” Ela citou, ainda, que fevereiro foi o segundo mês consecutivo com alta na inadimplência.

Érico acredita, também, que os patamares elevados das taxas de juros do Brasil dificultam o contexto. Hoje a Taxa Selic está em 14,25% ao ano. Para ele, isso acaba encarecendo o acesso ao crédito, tornando-se um desafio, especialmente, para os pequenos negócios.

“O cenário que temos pela frente, dentro da política monetária, é um cenário recessivo, o que torna o ambiente desafiador para as empresas, principalmente as pequenas. Já se nota, neste primeiro trimestre da economia, uma certa diminuição da taxa de crescimento”, pontua Érico.

O professor indica um olhar cuidadoso nas empresas para a redução de custos, principalmente se houver dificuldade de conseguir receitas. É preciso, assim, fazer uma avaliação das dívidas e renegociar o que for possível, atentando-se ao processo de endividamento.



