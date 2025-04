Cialne quer investir R$ 54 milhões em construção de granja em Pentecoste

Foto: Anderson Gama/Divulgação/Cialne Cialne pretende faturar R$ 1 bilhão em 2025

A Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne) anunciou a intenção de investir R$ 54 milhões na construção de uma granja de galinhas-avós (ou seja, avós de frangos destinados para produção de ovos pu para cortes) em Pentecoste (a 89 km de Fortaleza).

Ontem, o CEO da empresa, Ivan Peruzzo, e o prefeito daquele município, Vicente do Zuza (PSB) discutiram o projeto, que prevê a geração de 65 empregos diretos e a movimentação de R$ 100 milhões por ano na economia de Pentecoste. “O investimento reforça o compromisso da Cialne com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento da cadeia produtiva avícola no Norte e Nordeste”, ressaltou o executivo.

Como parte do plano de expansão da empresa, no último dia 17, a Cialne havia confirmado a apresentação de uma proposta vinculante para a compra da paulista Granja São José.

“A conclusão da operação está sujeita à verificação de condições precedentes usuais em transações desta natureza, incluindo a obtenção de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de outras aprovações regulatórias aplicáveis”, disse a companhia, na ocasião.

A Cialne projeta faturar R$ 1 bilhão em 2025. A eventual aquisição da Granja São José seria mais uma etapa do processo de expansão da Cialne que, atualmente, mantém quatro unidades no Ceará (Fortaleza, Paracuru, Maranguape e Ubajara) e gera 1.091 empregos, além de contar com 25 unidades de distribuição no Estado.

A produção anual é de 74 milhões de quilos de frango de corte. O grupo também começou a exportar, há cerca de dois anos, ovos férteis para países da América Central e da África.

