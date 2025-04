UFC recebe permissão para construir Estação Científica em Jericoacoara

Foto: CLEISON SILVA / ESPECIAL PARA O POVO ESTAÇÃO Científica em Jericoacoara está vinculada ao Instituto de Ciências do Mar da UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) recebeu a autorização para construir uma Estação Científica em Jijoca de Jericoacoara, município distante 282,91 km de Fortaleza. O objetivo do projeto, segundo a instituição, é de promover pesquisas, educação ambiental e turismo ecológico.

A permissão para a instalação do projeto foi concedida pela prefeitura da Cidade, que doou para a instituição, o terreno no centro da Vila de Jericoacoara, que possui uma área de 5.648 m², onde funcionava o antigo mercado público, desativado desde 2002.

Do espaço, a área construída da estação será de 1.761 m², cerca de 30% do terreno cedido à UFC.

As construções restantes no local foram demolidas neste mês. O terreno já se encontra sinalizado com as placas da universidade, do alvará e do licenciamento, estando pronto para receber a construção.

Segundo o anunciado pela UFC, o próximo passo é a realização da licitação pela Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra), para definir a empresa responsável pela obra da Estação Científica.

A estação estará vinculada ao Instituto de Ciências do Mar (Labomar). Além disso, visando o licenciamento, ao longo do ano passado, já foram elaborados projetos arquitetônico, paisagístico e executivo para o local, e o estudo de viabilidade ambiental (EVA).

O projeto foi conduzido por uma equipe multidisciplinar integrada pelo Labomar, a UFC Infra e a Reitoria da universidade, em parceria com instituições contratadas.

Já o financiamento foi realizado por meio da proposta “Jeri na Década do Oceano” com auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Cearense para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

Segundo o professor visitante sênior Tommaso Giarrizzo, do Labomar, o espaço funcionará como centro de produção de conhecimento e divulgação científica para a comunidade local, pesquisadores e visitantes.

“Será um espaço privilegiado para aulas práticas, estágios, escolas internacionais, cursos de capacitação, eventos científicos e pesquisas que beneficiem o poder público e o setor privado. O foco é a interiorização e a internacionalização”, afirma.

A Lidriana Pinheiro, diretora do setor da universidade, ainda reforça que essa nova construção representa “um avanço histórico para o Instituto de Ciências do Mar”.

"Este projeto beneficiará diretamente todos os cursos de graduação do nosso instituto, as ações do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, além de integrar atividades de diversos cursos de graduação e pós-graduação da UFC”.

Veja mais informações sobre a Estação Científica em Jericoacoara

A Estação Científica será constituída de ambientes de ensino, pesquisa e extensão, que serão imersos no primeiro Jardim Botânico de Jericoacoara. A estimativa é de que ele seja regido em um modelo de sustentabilidade financeira, viabilizado por parcerias público-privadas.

Além disso, ele se destaca pelo uso de construções sustentáveis, pela baixa geração de resíduos e pela redução da pegada de carbono.

O projeto foi elaborado pelo paisagista Bruno Ary, ex-aluno da UFC, e terá ampla área verde com espécies nativas, incluindo um espelho d’água para atividades educativas e científicas.

De acordo com Bruno, o objetivo é ofertar a população local e turistas “uma área verde única”.

“Elaboramos um projeto com jardins de chuva, bosques adensados, jardim sensorial, jardim de cactos, coleções de frutíferas e cinema ao ar livre”, destaca.

Ao todo serão cinco equipamentos integrados ao Jardim Botânico:

Museu de Jeri, com exposições físicas e virtuais sobre o meio ambiente e a história local



Laboratórios de pesquisa e gabinetes



Alojamento para 22 servidores, docentes e pesquisadores e 40 estudantes de graduação e pós-graduação



Centro de Formação e Escola de Turismo, com quatro salas de aula voltadas à qualificação profissional de moradores e visitantes, incluindo a futura graduação em Turismo Ecológico da UFC



Centro de eventos e auditório multifuncional, com capacidade para 300 pessoas



