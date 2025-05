Dia das Mães deve movimentar R$ 422 mi em Fortaleza; veja itens mais buscados

Foto: Samuel Setubal O crescimento na economia é de 7,4% em relação ao estimado em 2024

O Dia das Mães, a segunda data mais importante para o comércio, deve movimentar R$ 422 milhões na economia de Fortaleza em 2025. O crescimento é de 7,4% em relação a 2024, quando foi estimado algo em torno de R$ 390 milhões.

Os dados foram divulgados nesta quarta, 30, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado (IPDC).

Conforme o levantamento, 58,5% dos consumidores da capital pretendem ir às compras, com um gasto médio estimado de R$ 282 por presente. Além disso, 60,2% devem adquirir pelo menos dois presentes. Veja mais abaixo os itens mais procurados.

Para a diretora institucional da Fecomércio Ceará, Cláudia Brilhante, o Dia das Mães é uma data âncora do primeiro semestre do ano e só está atrás do Natal em expectativa de consumo, movimentando segmentos relevantes para a atividade varejista como artigos de vestuário, calçados, eletroeletrônicos e perfumaria.

O aumento de 7,4% em comparação ao ano passado, segundo ela, indica maior confiança do consumidor, recuperação do poder de compra e otimismo em relação à data comemorativa.

“O potencial de movimentação inclui não só o comércio como o setor de serviços, como bares e restaurantes. Além de comprar presentes, mais de 60% das famílias também vão comemorar o Dia das Mães em casa e fora, aquecendo os serviços de alimentação e restaurantes de uma forma geral."



Tendências e comportamento de compra



O levantamento aponta que o Dia das Mães será, para a maioria (73%), comemorado em casa com parentes ou amigos, enquanto 14% planejam celebrar em restaurantes.

Em relação ao comportamento de compra, os shopping centers aparecem como principal destino dos consumidores (36,6%), seguidos pelas lojas de rua (27,9%) e pelo comércio eletrônico (10%).

A pesquisa mostra ainda uma preferência de pagamento à vista, modalidade escolhida por 65% dos entrevistados, enquanto 41,5% optam pelo cartão de crédito. Já o Pix Parcelado, inovação lançada no final do ano passado, foi citado por 1,0% dos entrevistados.

Quanto às datas de compra, a maior parte (48,7%) não tem um dia específico em mente. No entanto, os sábados (32,7%) emergem como preferidos, seguidos por sexta-feira (11,0%) e domingo (9,8%).

Essa informação pode orientar estratégias de promoção e eventos de vendas aos finais de semanas, quando o comércio deverá experimentar maior movimentação.

Confira os produtos mais procurados para presentes

Apesar do gasto médio ser R$ 282, a maioria dos consumidores pretendem gastar até a faixa dos R$ 200 (64,4%). De acordo com o estudo, os itens mais citados são:

Artigos de vestuário e acessórios (38,1%)

Cosméticos e itens de perfumaria (37,5%)

Calçados, cintos e bolsas (11,3%)

Chocolates, doces e bombons (9,1%)

Flores (8,8%)

Joias e bijuterias (8,6%)

Eletroportáteis (7,8%)

Relógio (3,1%)

Artigos de decoração (2,5%)

Celular/Smartphone/Tablet (2,2%)

Televisão (1,4%)

Máquina de lavar roupas (1,2%)

Livros (1%)

Fogão (0,7%)

Material esportivo (0,6%)

Computador/Notebook (0,6%)

Guarda-roupa/Cama/Mesa (0,4%)

Geladeira (0,2%)

Como economizar na compra de presentes?

Para auxiliar no planejamento financeiro para o Dia das Mães, a diretora da Fecomércio, Cláudia Brilhante, reforça a importância de estabelecer um orçamento específico e adotar práticas que ajudem a evitar gastos excessivos.

“Inicialmente, determine um valor total destinado à data e divida-o entre despesas com presentes e celebrações, considerando que ambas impactam o orçamento. Em seguida, faça uma lista de prioridades, identifique os itens essenciais e desejáveis, e pesquise preços e promoções em diferentes estabelecimentos, avaliando as vantagens entre compras em shopping centers e lojas de rua."

Outra dica importante é optar por métodos de pagamento que ofereçam maior controle financeiro, como o pagamento à vista, para evitar juros e dívidas desnecessárias. “Caso o parcelamento seja necessário, prefira opções sem acréscimos significativos", orienta a diretora.

Além disso, a especialista recomenda antecipar as compras para aproveitar descontos e evitar decisões impulsivas em períodos de alta demanda.

"Por fim, mantenha um registro das despesas previstas e realizadas, revisando o planejamento sempre que necessário. Assim, é possível celebrar a data com alegria, sem comprometer a saúde financeira."

