Exploração de ouro, platina e paládio ganha força no Ceará com projetos de empresas canadenses

O anúncio de um acordo definitivo para aquisição da empresa South Atlantic Gold pela ValOre Metals, ambas sediadas no Canadá, deve criar um distrito de metais preciosos como o ouro, a platina e o paládio de cerca de 100 mil hectares, entre os municípios de Pedra Branca, Mombaça e Tauá.

O processo acontece, a partir da unificação dos projetos das duas empresas: o Pedra Branca PGE (com foco em platina e outros elementos) e o Pedra Branca Au (focado na exploração de ouro). Está prevista a geração de pouco mais de mil empregos no distrito mineral a ser formado. A intenção de compra da South Atlantic pela ValOre foi anunciada em fevereiro deste ano.

Na ocasião, o presidente da ValOre, Jim Paterson, “a união desses dois projetos paralelos e adjacentes já era esperada há muito tempo, visto que eles compartilham muitos aspectos em relação à geologia, infraestrutura, comunidades, partes interessadas governamentais, acesso ao projeto, comodidades e serviços”.

“Além disso, a equipe de exploração local altamente treinada da Valore realizou uma revisão detalhada do pacote de licenças SAO e identificou alvos de alta prioridade em zonas mineralizadas conhecidas ao longo deste cinturão de ouro de 50 quilômetros de extensão, localizado literalmente do outro lado da rodovia do nosso projeto de paládio/platina em Pedra Branca”, acrescentou o executivo à época.

A compra de 38,5 milhões de ações da South Atlantic pela ValOre e demais termos da operação foi aprovada pelos conselhos das duas empresas, embora dependa de confirmação dos acionistas da ValOre, em assembleia a ser realizada ainda neste mês. Caso seja concretizada a transação, a nova empresa será denominada Amalco.

“Estamos muito entusiasmados em iniciar os programas de exploração na área combinada e expandida do projeto Pedra Branca assim que o negócio for concluído”, disse Jim Paterson, no comunicado em que informou sobre o acordo definitivo entre as duas empresas.

O interesse em minerais preciosos no Ceará não vem de hoje. Em 2022, conforme noticiou o O POVO, a South Atlantic Gold havia assinado memorando de investimentos com o governo do Estado da ordem de R$ 120 milhões, dos quais R$ 15 milhões já foram investidos em pesquisas relacionadas ao projeto Pedra Branca.



