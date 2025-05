Carros da Stock Car estreiam aço sustentável da ArcelorMittal

Foto: divulgação Novo carro da Stock Car, produzido com aço sustentável desenvolvido pela ArcelorMittal

Clóvis Holanda

Enviado a São Paulo

Últimos dias 3 e 4 de maio, Autódromo de Interlagos (SP) sediou a abertura da temporada 2025 da Stock Car, campeonato de automobilismo que acontece no Brasil desde 1978.

Considerada a mais importante do campeonato, prova foi marcada pela estreia do novo aço oficial nos carros da Stock Car, produzido pela ArcelorMittal, feito inédito em 45 anos de história da categoria..



O DP980R, aço exclusivo de alta resistência desenvolvido pela empresa com indústrias em vários estados, incluindo o Ceará (Pecém), foi aplicado nos novos modelos SUV, que substituíram os sedãs utilizados desde a criação da categoria.

Além do patrocínio à categoria Stock Car Pro Series, a mais importante do circuito, a ArcelorMittal participou ativamente do desenvolvimento dos novos chassis, com uma solução em aço presente na safety cage (estrutura de segurança que protege o piloto). Mais de 30 carros da categoria passam a utilizar o material, embarcado com essa tecnologia que deve impulsionar novas soluções de mobilidade.

Gabriel Casagrande, piloto patrocinado ArcelorMittal e atual campeão da StockCar, destacou ganhos da inovação. "Além do peso do carro, que ficou com 250kg a menos, esse novo formato vai dar mais conforto aos pilotos, o que repercute nas manobras. Todo mundo sai ganhando, os amantes do automobilismo dentro e fora das pistas".

Alexandre Kalil, vice-presidente Comercial da ArcelorMittal América Latina, registrou: “a estreia do novo aço oficial da Stock Car é fruto de um trabalho de várias equipes, em diversos setores. Mais do que um marco para o automobilismo e para a indústria do aço, é a prova concreta de que, quando pessoas têm valores e visão de futuro alinhados, grandes mudanças positivas podem acontecer. Temos muito orgulho da contribuição que demos para colocar na pista um carro que combina alta resistência, leveza e, principalmente, segurança. Estamos no caminho certo de um futuro mais sustentável para a mobilidade”, concluiu.



O DP980R foi projetado para aumentar a segurança dos pilotos, oferecendo um padrão mais elevado de absorção de energia em caso de impacto. Além disso, contribui – dentre outros fatores –, para deixar o carro mais leve, proporcionando um melhor desempenho e menor consumo de combustível. O aço é certificado pelo programa global da ArcelorMittal XCarb™, que atesta menor emissão de CO2 na produção. Essa tecnologia, criada para as pistas, pode ser adaptada para carros de rua, mostrando como a inovação que nasce no automobilismo chega ao cotidiano das pessoas.



Um dos desafios no projeto do novo carro foi o desenvolvimento dos absorvedores de energia, conhecidos como bumpers. O projeto destes dispositivos em aço trouxe uma equação complexa para ser resolvida: segurança x peso.



Mundialmente, esta é uma expertise da ArcelorMittal no meio automotivo. O desenvolvimento dos bumpers foi mais um trabalho de inovação e integração dentro deste projeto. Em conjunto com os pesquisadores do Brasil e da França e a AudaceTech, foi buscada uma solução em aço que cumprisse os requisitos de segurança e leveza.



Números do novo carro:



Carro mais resistente, mais seguro, mais rápido e com menos consumo

• 2 anos de desenvolvimento do novo carro

• 100% dos testes e homologações concluídos

• Peso total do carro: 1.100kg

• Chassi: Aço DP980R da família de Aços de Alta Resistência da ArcelorMittal

• Estreia no GP ArcelorMittal Interlagos (3 e 4 de maio de 2025)



* O jornalista viajou a convite da ArcelorMittal