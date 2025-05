Empresa que opera terminal no Pecém renova licença para atuar por mais 15 anos

Foto: JÚLIO CAESAR Terminal está situado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém

A APM Terminals Pecém renovou licença de operação de terminal no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) por mais 15 anos, com o novo contrato começando a vigorar em 2034 e se estendendo até o ano de 2049.

Conforme comunicado da empresa, no escopo da renovação serão investidos cerca de R4 200 milhões na aquisição de novos equipamentos, tais como mais um guindaste de operação cais-navio (STS), chegando a um total de quatro.

Além disso, serão substituídos equipamentos a diesel por caminhões elétricos e seis guindastes móveis para contêineres usados em portos (os chamados e-RTGS), segundo a empresa.

“O crescimento sólido que tivemos desde o início das operações e as perspectivas positivas de desenvolvimento logístico e industrial da região foram fundamentais para essa decisão”, disse o diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, Daniel Rose.

“Com a construção do novo berço de conclusão prevista para o final de 2028, e a chegada dos novos equipamentos, antecipamos o início das operações ampliadas em meados de 2029. As mudanças elevaram a capacidade de movimentação dos Terminais APM Pecém de 650 mil para 850 mil TEUs”, acrescentou o executivo.

“Além disso, a substituição da frota atual representa um avanço importante para a meta de sustentabilidade da companhia e contribuirá para uma redução de 70% nas emissões de carbono até 2030”, explicou Daniel Rose.

Ampliação

A APTM Terminals Pecém informou ainda que, “os equipamentos serão instalados de acordo com o andamento da obra de ampliação do Porto do Pecém, que terá um novo berço de atração de 350 metros. A obra, que será realizada pelo Complexo do Pecém, irá ampliar o cais de contêineres dos atuais 600 para 800 metros”.

