Litoral Leste do Ceará recebeu investimentos de R$ 38 mi em 2024, diz governo

Foto: Dennis Moraes/Divulgação Seplag CIALDINI explica que a Caravana tem o objetivo de fortalecer a gestão municipal

O Governo do Ceará investiu cerca de R$ 38 milhões nos municípios do Litoral Leste em 2024, valor foi 35% maior que o registrado no ano anterior.

A informação foi divulgada pelo secretário do Planejamento e Gestão (Seplag) do Estado, Alexandre Cialdini, durante a Caravana Ceará Um Só, realizada nesta terça-feira, 13, na cidade de Aracati. Na ocasião, também foram detalhadas as ações previstas para a região em 2025.

As áreas com o maior volume de investimentos foram infraestrutura e mobilidade (cerca de R$ 15 milhões), educação básica (R$ 6,5 milhões) e saneamento básico (R$ 5,3 milhões).

"Esses investimentos são fundamentais para induzir o desenvolvimento econômico local. Ao investir em saneamento, o Estado gera impactos positivos diretos nos indicadores de emprego, educação e saúde. Também aumenta a arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços) e a compra de insumos dentro do próprio município", disse Cialdini.

Assim, os serviços previstos para este ano incluem a implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em localidades turísticas (R$ 14 milhões); instalação de módulos sanitários (R$ 3 milhões); a restauração de estradas vicinais municipais (R$ 2,6 milhões); a construção de mais escolas de ensino médio em tempo integral (R$ 1,785 milhão), entre outras iniciativas.

Caravana Ceará Um Só no Litoral Leste

O movimento faz parte da Caravana Ceará Um Só, que desembarcou no Litoral Leste do Estado para compartilhar com gestores e técnicos das cidades da região as experiências do Governo em áreas como gestão fiscal, atração de investimentos e transformação digital.

A iniciativa, liderada pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) e pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), tem o objetivo de fortalecer as administrações municipais e integrar ações.

"A essência do Programa de Governança Interfederativa é a cooperação e o compartilhamento. Na Seplag, temos reforçado essa mensagem, porque o planejamento não pode se limitar ao Cambeba — é essencial olhar para fora e integrar os municípios."

A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck, enalteceu a iniciativa e destacou a importância da troca de experiências para a modernização da gestão pública e, consequentemente, a entrega de resultados melhores para a sociedade.

"Esse momento é muito mais que uma ajuda institucional. Hoje, nós teremos a oportunidade de aprender, trocar experiências, reforçar e fazer novas parcerias que trazem transformação para a nossa gente. Sabemos que ser gestor público é muito desafiador. As oficinas realizadas pela Caravana nos ajudam a agregar conhecimento para que possamos, cada vez mais, melhorar a gestão", declarou.

Durante o evento no município, foram assinados termos de cooperação entre as prefeituras municipais e o programa Ceará Sem Fome, iniciativa do Governo do Ceará para combater a insegurança alimentar.

Também foram firmados acordos entre prefeituras e a EGPCE para a qualificação técnica de gestores e servidores municipais.

Nesta quarta-feira, 14, será a vez do Vale do Jaguaribe receber a Caravana Ceará Um Só, que reunirá os gestores públicos da região no município de Russas.

Ações já realizadas no Litoral Leste

Ao destacar as principais realizações do Governo Elmano na região do Litoral Leste em 2023 e 2024, o titular da Seplag informou que foram entregues quase 42 mil metros quadrados de vias pavimentadas.

Além disso, foram inauguradas nove escolas estruturadas para Atendimento Educacional Especializado, quatro Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social) e 253 títulos de domínio.

Cialdini também ressaltou a atuação do Estado nas áreas de segurança alimentar e combate à fome, com a distribuição, nos últimos dois anos, de cerca de 35 toneladas de alimentos, 350 mil litros de leite e mais de 800 mil refeições por meio do Programa Ceará Sem Fome.

Além disso, o gestor mencionou que, no período de 2023 a 2024, houve a formalização de aproximadamente 3,5 mil empresas, a instalação de 17 cisternas.

Outro ponto foi a realização de mais de 2 mil serviços de saúde de média e alta complexidade, entre eles internações em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e cirurgias eletivas.

Esportes nas praias do Ceará | Guia Vida&Arte

Mais notícias de Economia

Curso

A EGPCE oferta uma série de cursos na modalidade de Ensino a Distância com temas voltados para as demandas da administração pública