Ceará tem alta de 42,6% no número de turistas internacionais, em quatro meses

Foto: FCO FONTENELE Presença de turistas internacionais cresce no Brasil e no Ceará

De janeiro a abril deste ano, o Ceará apresentou alta de 42,6% no número de turistas internacionais em 2025, considerando os dados de voos diretos, ou seja, das pessoas que entraram com passaporte.

O balanço foi realizado pela Secretaria do Turismo estadual (Setur-CE), que aponta a vinda de 30.940 pessoas de fora do País, por meio de aviação comercial, quando em igual período de 2024 foram 21.701 visitantes.

Conforme o resultado, esse volume já representa 31,74% de toda a demanda internacional do ano passado.

Em outra base de comparação, ante os primeiros quatro meses de 2023, o salto chega a 86,89%.

Para a Secretaria, um dos principais fatores que impulsionaram esse avanço foi a diversificação das origens dos visitantes.

As estatísticas mostram que em 2024 a maioria dos visitantes vinha da Europa (78,51%) e que em 2025 houve uma distribuição mais equilibrada entre os mercados emissores:

Europa: 65,75%



América do Sul: 23,02%



América do Norte: 10,04%



Outros destinos: 1,20%

Outra realidade, segundo dados da Polícia Federal (Imigração), evidencia que 92,19% dos turistas internacionais chegaram ao Ceará por via aérea, enquanto 7,81% utilizaram o modal marítimo, neste período.

Eduardo Bismarck, secretário do turismo do Ceará, liga os atuais resultados ao projeto de promoção do Estado e atração de novos voos.

“O apoio e a participação direta do governador (Elmano de Freitas-PT) é fundamental para o incremento da nossa malha aérea e o fortalecimento da marca Ceará Fascinante fora do País. Estamos otimistas e felizes com os resultados.”

A Setur ainda cita o impacto do incremento de voos de fora. “Somente em 2025 já foram anunciados três novos voos internacionais para o Estado: Lisboa, Caiena e Madri, fortalecendo a presença internacional do Ceará e facilitando o acesso de novos turistas”, acrescentou, em nota.

Turistas internacionais no Brasil

Também de janeiro a abril de 2025, o Brasil recebeu 4.425.888 turistas internacionais. Esse volume, segundo o Governo Federal, equivalente a mais de 56 estádios do Maracanã lotados — cada um com capacidade para 78.838 pessoas.

No País, o volume representa um recorde histórico para o primeiro quadrimestre desde o início da série registrada em 1970. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.

Os dados mostram que o Brasil já atingiu mais de 64% da meta estimada para 2025, de acordo com o Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê a atração de 6,9 milhões de turistas internacionais neste ano.

Além disso, metade da meta do ano final do Plano foi alcançada, pois esta prevê 8,1 milhões visitantes de fora até 2027.

Receita do turismo internacional tem crescimento recorde em fevereiro

Receita do turismo internacional tem crescimento recorde em fevereiro

“Alcançar mais da metade da nossa meta anual já nos primeiros quatro meses do ano é um sinal claro de que estamos no caminho certo. O Plano Nacional de Turismo traçou metas e ver esse avanço reforça nosso compromisso em fazer do Brasil um líder do turismo na América Latina, firmando o desenvolvimento do setor, a geração de empregos e a promoção do Brasil como um destino de referência mundial”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Ante iguais meses de 2024, a entrada de turistas internacionais cresceu 51%. E somente o mês de abril se destacou com a vinda de 686.239 pessoas estrangeiras.

Este é um volume 72% maior que igual mês do ano passado. São ainda 287.652 chegadas a mais nesta base de comparação.

“A imagem positiva que o Brasil constrói no mundo é responsável direto por esse resultado. Recuperamos nossa reputação e credibilidade como um país democrático, aliado da humanidade, que tem compromisso com o futuro do planeta. Aliado a isso, nosso trabalho na Embratur tem conseguido ampliar a nossa conectividade área em patamares muito superiores ao observado no resto do mundo”, disse Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Nacionalidades que escolhem visitar o Brasil

Dentre quem escolhe vir ao País, a Argentina segue liderando no acumulado de janeiro a abril. Já são mais de 2,1 milhões de visitantes vindos do país vizinho a destinos nacionais. Logo em seguida aparecem o Chile (333.592) e Estados Unidos (305.932).

Somando Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, juntos, já são 481.986 visitantes que entraram pelas diversas fronteiras (terrestres, marítimas, fluviais e aéreas).

A preferência de local a visitar no primeiro quadrimestre de 2025 fica com o Rio Grande do Sul, com 1.144.558 pessoas de fora, representando crescimento de 93,4%.

Em seguida aparecem São Paulo, com 1.020.851 turistas (+24,7%), e Rio de Janeiro, com 901.991 visitantes (+51,9%).

Também se destacam o Paraná, com 531.192 turistas (+28,8%), Santa Catarina, com 492.960 (+67,5%), e a Bahia, que atraiu 83.914 visitantes internacionais, um aumento de 61,4%.

